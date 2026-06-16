Garlasco, De Rensis risponde a Selvaggia Lucarelli dopo l'attacco a Stasi: "Tristezza, finge di essere forte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato Antonio De Rensis ha replicato alle parole di Selvaggia Lucarelli su Alberto Stasi in seguito alla scarcerazione di quest’ultimo, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. Selvaggia Lucarelli aveva detto: “Se a uccidere Chiara Poggi è stato lui, come ha stabilito la legge e come io credo, il carcere non lo ha rieducato e lo ha reso una persona peggiore”. De Rensis ha commentato: “Chi afferma una cosa del genere è certamente una persona fragile, che forse finge di essere forte”.

Cosa aveva detto Selvaggia Lucarelli su Alberto Stasi

In un post pubblicato su X nella giornata di sabato 13 giugno, Selvaggia Lucarelli aveva commentato la recente scarcerazione di Alberto Stasi: “Credo che il famoso percorso rieducativo del carcere sia stato un totale fallimento, perché lo credo colpevole come da sentenza e, dunque, pensare che stia assistendo alla macelleria mediatica su un innocente, sulla famiglia Poggi, su tutti gli incolpevoli tirati in mezzo, mi fa davvero impressione”.

In un altro passaggio del suo messaggio, poi, si legge: “Se davvero ad uccidere Chiara Poggi è stato lui come ad oggi ha stabilito la legge e come io credo, il carcere non solo non ha rieducato, ma lo ha reso persino una persona peggiore“.

Selvaggia Lucarelli aveva aggiunto: “Mi auguro per lui che riesca a dimostrare la sua innocenza, perché in caso contrario significherebbe che un orrendo omicidio ha ricevuto una risposta penale inefficace dal punto di vista della riabilitazione profonda, lasciando aperta una ferita insanabile per la memoria della vittima e per il dolore della famiglia”.

La replica dell’avvocato De Rensis

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è intervenuto nella trasmissione Filorosso condotta da Antonino Monteleone.

Il conduttore, pur non menzionando mai Selvaggia Lucarelli, ha introdotto così l’argomento: “Qualcuno ha detto: ‘A Stasi il carcere non è servito, non lo ha rieducato’. Non so se l’ha letta questa affermazione sui social di alcuni opinionisti…”.

“No, non l’ho letta”, ha risposto De Rensis. Che poi ha aggiunto: “È un affermazione che, qualora fosse stata esternata da qualcuno, mi dà profonda tristezza perché capisco come alcuni possano essere molto fragili. Chi afferma una cosa del genere è certamente una persona fragile, che forse finge di essere forte.”

L’avvocato di Alberto Stasi ha dichiarato ancora: “Non riuscire a coltivare neppure lontanamente l’indulgenza, è un problema per chi ha queste cose dentro di sé. Alberto Stasi per noi è innocente, lui si proclama innocente, ma è stato un detenuto modello”.

Il commento di De Rensis alla scarcerazione di Alberto Stasi

Nella mattinata di sabato 13 giugno, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Sulla scarcerazione del suo assistito, condannato per il delitto di Garlasco, De Rensis ha affermato: “Il beneficio di cui Alberto ha iniziato a godere, che è un riavvicinamento alla normalità che ancora non è arrivata, perché ha delle prescrizioni, è il frutto del suo lavoro e di come lui ha interpretato la detenzione“.

Ancora De Rensis: “Si rispettano le regole e si esercita il diritto di proclamarsi innocente”.