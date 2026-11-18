Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ancora un confronto a distanza sul delitto di Garlasco tra la difesa di Alberto Stasi e Andrea Sempio. L’avvocato Antonio De Rensis, infatti, ha replicato all’attuale indagato, respingendo le accuse rivolte alla difesa di Stasi sulle pressioni per la nuova indagine e il processo. Intanto la collega Giada Bocellari è intervenuta sulla richiesta di rinvio a giudizio di Sempio chiarendo i rapporti tra i due procedimenti giudiziari.

De Rensis risponde alle accuse di Sempio contro la difesa Stasi

“La palla viene sempre rilanciata dalla difesa di Stasi, del condannato, è sempre quello il motivo”. Queste parole di Andrea Sempio al Tg2 hanno riacceso nuovamente la discussione, portando la difesa di Alberto Stasi a intervenire. Al centro del nuovo confronto sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, quindi, ci sono le dichiarazioni di Antonio De Rensis, intervenuto nella puntata del 17 novembre di Verità nascoste.

Il legale, infatti, ha risposto alle accuse di Andrea Sempio, prendendo le distanze dall’idea che le difficoltà giudiziarie del 38enne siano riconducibili all’attività degli avvocati di Stasi. “I suoi problemi non nascono da noi” è il messaggio rivolto a Sempio, che si trova al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007.

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“I suoi problemi nascono da un’indagine che si basa su elementi concreti. C’è un dato di fatto: nelle fonti di prova c’è qualche atto portato o evidenziato da noi? È tutto materiale della procura. Non voglio avere confronti con l’indagato, ma se altri amano dire che questa indagine è frutto del lavoro di Stasi, questa indagine è frutto del lavoro della procura”, ha rimarcato.

L’avvocato di Stasi ha affrontato anche il tema della revisione della condanna del proprio assistito, un percorso giudiziario distinto dall’inchiesta che riguarda Sempio. La questione centrale resta il rapporto tra le nuove indagini e la possibilità di rimettere in discussione la ricostruzione giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva di Stasi.

“Nessuna consulenza della difesa Stasi tra le fonti di prova”

A intervenire sulla posizione di Andrea Sempio è stata anche Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, che durante la stessa trasmissione ha evidenziato, come il collega De Rensis, un elemento della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia.

“Nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica, tra le fonti di prova non c’è neanche una delle consulenze della difesa Stasi”, ha ribadito la legale. Un chiarimento che assume particolare rilevanza nel confronto tra le due difese. Secondo quanto sottolineato da Bocellari, infatti, gli elementi indicati dai pubblici ministeri a sostegno dell’accusa contro Sempio non comprendono le consulenze tecniche commissionate dai legali di Stasi.

La Procura ha individuato 24 fonti di prova, tra testimonianze, consulenze, perizie, intercettazioni e altri atti investigativi, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato alla richiesta di processo. La circostanza evidenziata da Bocellari distingue quindi il materiale raccolto dagli investigatori dalle attività difensive svolte nell’interesse di Alberto Stasi. Sarà il giudice dell’udienza preliminare, fissata per il 25 febbraio 2027, a valutare se sussistano i presupposti per il rinvio a giudizio di Sempio, che respinge le accuse e resta presunto innocente.

Il ruolo della difesa di Andrea Sempio nella revisione del processo Stasi

Un altro aspetto affrontato da Giada Bocellari e Antonio De Rensis riguarda i rapporti tra il procedimento a carico di Andrea Sempio e l’eventuale revisione della condanna di Alberto Stasi.

“La difesa Sempio non avrà nessun ruolo all’interno del processo di revisione, così come la difesa Stasi non avrà nessun ruolo nel processo di Sempio, dal momento in cui si celebrerà l’udienza preliminare”, ha dichiarato l’avvocata a Verità nascoste.

De Rensis, dal canto suo, nel corso della chiacchierata con Milo Infante, ha provocato Cataliotti: “Non credo che lui possa varcare la soglia del processo di revisione, magari per gentilezza se vuole venirci a salutare. Lo rispetto e lo stimo, fin quando lui sarà gentile con me io lo sarò di più con lui. Ma non credo potrà sedersi nell’aula della revisione con un titolo. Non so cosa intendesse, è preparatissimo, sa perfettamente che non può partecipare”.

Le parole dei due legali di Stasi, quindi, chiariscono una distinzione fondamentale: sebbene entrambi i percorsi giudiziari riguardino l’omicidio di Chiara Poggi, si tratta di procedimenti differenti, con obiettivi e posizioni processuali autonome. Nel caso di Sempio, l’eventuale processo dovrà accertare la sua responsabilità rispetto alle contestazioni formulate dalla Procura. La revisione, invece, rappresenta uno strumento straordinario attraverso il quale è possibile chiedere di riesaminare una condanna definitiva, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.