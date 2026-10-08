Garlasco, De Rensis risponde a Sempio dopo la frase sulla "condanna giusta" a Stasi: "Studi le sue carte"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Con il massimo rispetto, gli consiglio di concentrarsi a studiare le sue carte”, queste le parole dell’avvocato Antonio De Rensis sul commento di Andrea Sempio in merito alla condanna ritenuta “giusta” nei confronti di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Cosa aveva detto Andrea Sempio

In un’intervista a Porta a Porta, Andrea Sempio ha parlato del momento che sta vivendo.

“Si vive a fatica. E oggi io non sto vivendo, perché la mia vita o è chiuso in camera, o dall’avvocato, o in trasferta, quando magari andiamo ad incontrarci con i consulenti”, le sue parole.

In merito ad Alberto Stasi ha dichiarato: “Secondo me la condanna è giusta. Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Alcune cose che vengono sollevate non mi convincono. Mi sembra che siano più logiche e spiegate come sono state spiegate ai tempi”.

Alle parole di Andrea Sempio ha risposto Antonio De Rensis.

La risposta di De Rensis a Sempio

Nella puntata dell’8 ottobre di Storie Italiane, il legale di Alberto Stasi ha commentato quanto detto da Andrea Sempio.

“L’avvocato Bocellari e io non commentiamo ciò che riguarda Andrea Sempio. Sono certo che alla stessa domanda Alberto Stasi avrebbe risposto che non avrebbe commentato nulla riguardo alla posizione di Sempio”, ha premesso l’avvocato.

Antonio De Rensis ha poi aggiunto: “Siccome il signor Andrea Sempio ritiene la condanna di Alberto Stasi giusta, e questo è legittimo, e siccome però si è addentrato nello studio delle carte, io con il massimo rispetto gli consiglio di concentrarsi a studiare le sue e magari di non perdere tempo a studiare quelle di Alberto, su cui persone titolate stanno investigando e valutando”.

L’avvocato ha sottolineato che non commenta mai, ma “se però toccano Alberto entro in assetto”.

Le ultime notizie su Garlasco

Nella giornata dell’8 ottobre, Stefania Cappa ha commentato il presunto dossier misterioso sulla sua famiglia.

A Dentro La Notizia ha dichiarato: “Curiosa di sapere chi sia stato”.

A Mattino Cinque ha invece parlato Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio.

“Dopo 18 mesi è veramente pesante questa cosa. Quello che penso io è che contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente. Sono tutte cose che stanno mettendo insieme, finora non mi hanno ancora dimostrato niente”, le sue parole.