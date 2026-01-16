Garlasco, De Rensis risponde agli avvocati della famiglia Poggi dopo le parole su Alberto Stasi: "Molto gravi"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È scontro totale tra Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e quelli della famiglia Poggi dopo l’ennesima rivelazione sul caso Garlasco. Dopo il comunicato di Tizzoni e Compagna sulla scoperta da parte di Chiara di file porno sul pc di Stasi, l’avvocato del fidanzato condannato ha preso posizione sulle parole contenute nella dichiarazione congiunta, definendo “molto gravi” quelle in cui viene definito il nuovo filone di inchiesta su Sempio “funzionale a una richiesta di revisione della condanna irrevocabile pronunciata a carico di Alberto Stasi”.

De Rensis contro i legali della famiglia Poggi

Le dichiarazioni di Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna hanno acceso Antonio De Rensis. Ospite negli studi di Ore 14, condotto da Milo Infante su Rai2, l’avvocato di Alberto Stasi non si è trattenuto nel puntare il dito contro i colleghi difensori dei Poggi, criticando apertamente alcuni passaggi del comunicato.

Svelando l’attività di Chiara sul pc di Stasi la sera prima di essere uccisa, quella in cui avrebbe trovato file porno nella cartella “militare”, Tizzoni e Compagna hanno dato una lettura sull’indagine a carico di Andrea Sempio. Parole che hanno fatto storcere il naso a De Rensis.

ANSA

Il legale, infatti, ha definito “molto gravi” le righe in cui si accusa la difesa di Stasi e il pm che sta indagando su Sempio.

La provocazione di De Rensis

Commentando le parole “molto gravi”, De Rensis ha voluto provocare dando una sua idea su quanto sta accadendo.

“Forse si sta cercando di fare una revisione al contrario per aggravare la pena di Alberto, perché qui mi sembra che qualcuno voglia riprocessare Alberto Stasi” ha detto.

Poi ha ribadito il suo disappunto sulla consulenza di parte che ancora deve essere verificata e che invece, nei telegiornali, viene data per “certa”.

Le ultime tensioni tra la difesa di Stasi e quella dei Poggi

Si tratta però dell’ultimo capitolo di tensioni e sconti sempre più frequenti tra i legali di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi.

Dopo la Bpa di parte, in cui la perizia Radaelli ha fissato in cucina l’inizio dell’aggressione poi mortale per Chiara, già Bocellari si era detta contraria alla lettura data. De Rensis, a Ignoto X nella serata di giovedì 15 gennaio aveva ribadito: “Confligge con la perizia caposaldo della condanna di Alberto Stasi”.