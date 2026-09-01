Garlasco, De Rensis sfida la legale di Stefania Cappa: nel suo cellulare nulla di "maxi" ma solo di "micro"

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“Se in un anno e mezzo avessi detto solo stupidaggini nessuno mi avrebbe registrato, evidentemente… e mi fermo qua”, tuona Antonio De Rensis durante un intervento nel corso della puntata di Verità Nascoste – Il Diario andata in onda martedì 1° settembre. L’avvocato di Alberto Stasi fa riferimento alla querela presentata da Valeria Francesca Mettica che difende Stefania Cappa. A tal proposito si rende disponibile a consegnare a Mettica il suo cellulare con la previsione che “ciò che è considerato maxi” potrebbe diventare “micro”.

Antonio De Rensis parla dell’avvocata di Stefania Cappa

Come anticipato, nella puntata di Verità Nascoste – Il Diario andata in onda martedì 1° settembre Antonio De Rensis ha nuovamente parlato dell’atto depositato dall’avvocata Valeria Francesca Mettica, difensore di Stefania Cappa, nei suoi confronti e anche a carico di Alessandro De Giuseppe e Francesco Marchetto.

L’avvocato di Alberto Stasi ammette di non ricordare cosa abbia detto in un anno e mezzo, ovvero da quando la Procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ma aggiunge che “se avessi detto solo stupidaggini nessuno mi avrebbe registrato”.

De Rensis conviene che i reati ipotizzati da Stefania Cappa nell’atto siano “molto gravi”. All’avvocato di Stasi, infatti, vengono contestati i reati di istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata.

Ancora, il legale di Stasi aggiunge che Valeria Francesca Mettica avrebbe lamentato “un danno nei confronti delle misure cautelari reali”, ovvero “i sequestri” dei dispositivi.

Il messaggio a Valeria Francesca Mettica

Dallo studio di Milo Infante, dunque, Antonio De Rensis si rivolge direttamente all’avvocata di Stefania Cappa, che indica come “stimatissima collega”. “Qualora voglia le do a disposizione il mio cellulare con un atto ufficiale”, dice, “così se lo guarda insieme ai suoi tecnici”, aggiunge.

Poi il messaggio: “E chissà che qualcosa che è considerato maxi non diventi micro“, conclude.

La rabbia dopo Garlasco

Da quando la Procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, i momenti di tensione non sono mancati. A scontrarsi in studio sono giornalisti, esperti, personalità più o meno coinvolte nelle indagini e opinionisti. Tra questi protagonisti c’è proprio Antonio De Rensis, che non nasconde il suo rammarico per l’esposto depositato dall’avvocato di Stefania Cappa presso la Procura di Milano.

Intervistato da Filorosso lunedì 31 agosto, il legale ha sottolineato che “queste persone hanno cercato, cercano e cercheranno di attaccare me, Giada Bocellari, Alberto Stasi, la Procura di Pavia, Alessandro De Giuseppe, che è un galantuomo, e i carabinieri di Moscova”, e ha aggiunto che “c’è chi sta cercando di fare del male a tanta gente“.