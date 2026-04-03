Garlasco, De Rensis smonta movente del delitto e si scontra con Colaprico: "C'è un virus che contagia tutti"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nell’ultima puntata di Ore 14 Sera si è analizzato l’interno del computer di Alberto Stasi e l’utilizzo che ne era stato fatto da Chiara Poggi. L’ipotesi è che tra i movimenti sul dispositivo, con la visualizzazione di qualche immagine, ci sia il movente. In studio esplode il botta e risposta tra De Rensis e Colaprico. “Si può uccidere per quello?”, domanda l’avvocato. Per il giornalista sì, potrebbe essere un movente. De Rensis non ci sta e risponde: “Il virus dello psicanalista”.

L’analisi del computer

Da poco è stata depositata in Procura un’analisi del computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Il pc di Chiara era usato anche dal fratello e da altri, a dirlo sarebbero le ricerche. Tra le ricerche: ragazze del paese, alcune che frequentavano la scuola di Marco Poggi.

Poi la cartella Militare sul pc di Stasi, che attira l’attenzione del consulente della famiglia Poggi. Radaelli si è interessato per capire se nel pc ci fosse il movente dell’omicidio. La cartella era stata aperta la sera prima e poi ancora la mattina della morte di Chiara Poggi. La foto in questione, visionata da Stasi e forse dalla stessa Chiara, è quella di una ragazza in intimo.

È possibile che Stasi abbia visto la “cartella abbassata”, dice il consulente informatico, perché l’immagine era aperta ma in versione “visualizzazione”.

Chiara Poggi era sconvolta?

Milo Infante, nella puntata del 2 aprile di Ore 14, intervista tra gli altri Dario Radaelli, il consulente della famiglia Poggi. Il tema è l’analisi del computer, fondamentale perché dentro potevano esserci immagini collegate al movente.

Quali contenuti potrebbero aver “sconvolto” Chiara Poggi, ci si domanda. Radaelli risponde che non è sua materia, non è un criminologo ma un criminalista. “Sembra abbia visto queste immagini e poi ripreso il lavoro sulla tesi del fidanzato”, commenta.

Un comportamento che, secondo i presenti nello studio, non concorda con uno “sconvolgimento”. “Nessuno sa la situazione accaduta in casa”, prosegue Radaelli. “Potrebbe aver detto qualcosa prima che lui andasse via”, prosegue e aggiunge quella che chiama una ‘suggestione’. “Se Chiara avesse chiesto ad Alberto di cancellare alcune immagini che non le andavano e poi si fosse accorta, banalmente aprendo per un secondo, che il fidanzato non l’aveva fatto…”, propone. Al che De Rensis domanda: “Si può uccidere per questo?” e Radaelli gli risponde che non può saperlo, ma che potrebbe essere un motivo.

De Rensis scontro con Colaprico

Sul fattore movente interviene anche il giornalista Piero Colaprico, secondo il quale “hanno tutti ragione, ma ha ragione anche il Tribunale perché dice che non hanno individuato il movente”. Possibile, si domanda, che un amico occasionale arrivi a uccidere in questo modo?

“Se uno fa una cosa con tanta violenza, se invece di lasciarla la butta dalle scale… chi lo fa? Ci deve essere un rapporto intenso”, propone. L’opinione degli altri ospiti non è la stessa. C’è l’ipotesi che Chiara Poggi sia stata spinta sulle scale per creare l’occasione di “sporcare la scena del crimine” a chi fosse arrivato per cercarla o una caduta occasionale.

Prende parola Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e dice: “Vedo che c’è un virus che contagia tutti quelli che non sono psicoterapeuti, la psicoanalisi”. Il commento è rivolto a Colaprico. Mentre il giornalista continua a domandare chi farebbe una cosa simile e quale legame doveva avere con la vittima, De Rensis continua ad attaccare: “Antropologia criminale, sta facendo lezione di antropologia criminale”.