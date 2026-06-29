Garlasco, De Rensis sulle intimidazioni a Bocellari, Rita Cavallaro e Bugalalla: "Nessuna minaccia ci fermerà"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Antonio De Rensis si esprime sulle presunte intimidazioni rivolte all’avvocata Giada Bocellari, alla giornalista Rita Cavallaro e all’influencer Bugalalla. Il difensore di Alberto Stasi ribadisce che “nessuna minaccia” fermerà il lavoro della difesa e difende la durata delle nuove indagini della Procura di Pavia sul caso Garlasco.

Garlasco, De Rensis non teme le minacce

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco continuano ad alimentare il dibattito pubblico e mediatico. Durante la trasmissione “Filorosso”, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha affrontato diversi temi legati all’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia, soffermandosi sia sul lavoro degli investigatori sia sul clima che si è creato attorno al caso.

Interpellato sulle notizie relative alle minacce denunciate dalla giornalista Rita Cavallaro, dalla youtuber Bugalalla (Francesca Bugamelli) e dall’avvocata Giada Bocellari, De Rensis ha ribadito con fermezza la propria posizione. “Nessuna minaccia potrà mai fermare né il sottoscritto né Giada Bocellari. Nessuna minaccia”.

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Il legale ha poi spiegato come il rinnovato interesse investigativo sul delitto di Garlasco stia inevitabilmente portando alla luce aspetti rimasti in ombra per anni. “Chi si mette un po’ a scavare si ritrova a toccare dei fili dell’alta tensione, diciamo così” ha affermato.

“La società, l’opinione pubblica, i nostri concittadini hanno capito che oltre al fatto principale, la morte di una ragazza meravigliosa di 26 anni, ci sono altre sfaccettature che devono essere esaminate, devono venire alla luce”.

Le nuove indagini della Procura di Pavia

Nel corso dell’intervista il difensore di Alberto Stasi ha respinto le critiche di chi ritiene che la nuova inchiesta stia procedendo troppo lentamente. “Queste indagini hanno la durata giusta che deve avere un’indagine che approfondisce” ha replicato. “Un’indagine non deve escludere, deve approfondire. Dieci accertamenti? Facciamone dodici, meglio due in più”.

In chiusura dell’intervista De Rensis ha utilizzato una metafora per descrivere lo stato attuale dell’inchiesta. “Qualcuno è andato a farsi la doccia e a schizzare l’acqua pensando che la partita fosse finita e invece gli altri sono rimasti in campo a giocare, almeno fino a fine settembre”.

Le minacce a Giada Bocellari, Rita Cavallaro e Francesca Bugalalla

L’avvocata Giada Bocellari, che assiste Alberto Stasi insieme ad Antonio De Rensis, ha denunciato di essere stata bersaglio di minacce di morte e pesanti insulti sui social, tanto da affrontare pubblicamente il tema in diverse trasmissioni televisive.

Analoga sorte è toccata alla giornalista Rita Cavallaro, firma de Il Giornale e Gente, che ha raccontato di aver ricevuto messaggi con minacce di aggressione, fino a riferimenti all’uso di acido e armi da fuoco, presentando una querela e chiedendo l’attivazione delle tutele previste dalla legge.

Anche la content creator Bugalalla, impegnata da tempo nell’analisi del caso, ha denunciato intimidazioni e insulti ricevuti online.