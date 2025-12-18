Garlasco, De Rensis svela che "qualcuno voleva che Alberto Stasi uscisse" durante l'incidente probatorio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alberto Stasi si è presentato nell’aula dell’incidente probatorio per l’indagine su Andrea Sempio. E la presenza del condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco ha suscitato polemiche e portato anche a una richiesta dell’avvocato di Marco Poggi, che ha domandato che Stasi fosse allontanato. Il giudice, però, ha deciso il contrario, spiegando che il contabile poteva rimanere in aula poiché dichiarato “parte interessata” alla vicenda. Quel che è accaduto è stato commentato dal legale di Stasi, Antonio De Rensis.

Incidente probatorio su Andrea Sempio, perché Alberto Stasi era in aula

Alberto Stasi si è presentato in aula a Pavia perché ritenuto “parte interessata” al caso. La sua presenza ha fatto storcere il naso a Francesco Compagna, avvocato di Marco Poggi (fratello di Chiara).

Il legale ha chiesto alla giudice in udienza che Stasi venisse allontanato. A confermare il fatto a Fanpage.it Antonio De Rensis, che ha riferito che alla fine la Gip si è opposta alla richiesta. Stasi è quindi rimasto al suo posto.

“Non può partecipare all’udienza dell’incidente probatorio in quanto né persona offesa, né indagata”, avrebbe detto Compagna, con il Gip che ha respinto la richiesta citando l’articolo 401 comma 3 del codice di procedura penale e evidenziando che il condannato è da ritenersi “persona interessata”.

“Confesso che non mi aspettavo oggi la presenza di Alberto Stasi. Però non mi sono opposto, perché si è trattato di una presenza, sia pur passiva, di chi è interessato all’espletamento della prova. Non mi sembrava potessero esserci controindicazioni alla sua presenza”, il commento di Liborio Cataliotti, uno dei legali di Andrea Sempio.

Garlasco, Antonio De Rensis: “Chi ha qualcosa in contrario, parli con il giudice”

“Un’udienza positiva, il perito ha confermato ciò che aveva scritto. Sul Dna non ci sono tracce di Alberto Stasi. Ci ha tenuto a essere presente perché un giudice lo ha dichiarato parte interessata. E una parte interessata si interessa”. Così De Rensis ai microfoni di Ore 14.

“Alberto – ha continuato il legale – non ha fatto altro che ricalcare ciò che ha sempre fatto. Si è sempre spontaneamente fatto interrogare e ha sempre dato il Dna quando gli è stato chiesto. Non fa altro che essere coerente”.

E ancora: “Voglio ricordare per l’ennesima volta che la procura propone e il giudice decide. Se Stasi era oggi in udienza, è perché il giudice lo ha deciso. Chi ha qualcosa in contrario, parli con il giudice”.

“Sì – ha aggiunto l’avvocato – è stato chiesto che uscisse dall’aula, ma il giudice giustamente ha ritenuto diversamente perché Alberto è stato dichiarato parte interessata. Ripeto, se qualcuno non è d’accordo con qualcosa deve giuridicamente fare la voce grossa con il giudice e non con la difesa di Stasi”.

Sul caso, come riportato da LaPresse, è intervenuta anche l’altra avvocata di Stasi, Giada Bocellari: “Alberto è venuto perché era una giornata importante: è da 11 anni che parliamo di questo Dna. Alberto ha sempre partecipato a tutte le sue udienze”.

“Ci teneva a esserci nel massimo rispetto dell’autorità giudiziaria che si sta occupando di un altro soggetto con la stessa accusa per cui Alberto Stasi è in carcere da dieci anni. Questo è il motivo della sua presenza, ha un significato per lui importante”, ha concluso la legale.

L’avvocato di Mario Venditti: “Grave violazione del codice”

Secondo Domenico Aiello, legale dell’ex aggiunto di Pavia che archiviò Sempio, Mario Venditti, la presenza di Stasi in aula è una nuova “grave violazione del codice di procedura penale“.

“Sarei curioso di capire se sia soddisfatto e in quale veste sarà registrato al verbale di udienza, se spettatore abusivo o talent scout o osservatore interessato”, ha dichiarato sempre Aiello.

“Si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione” processuale, ha aggiunto con una battuta il legale di Venditti. “Spero non si sostituisca un candidato innocente con un altro sfortunato innocente e a spese di un sicuro innocente”, ha concluso.