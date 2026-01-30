Garlasco, De Rensis torna sulle immagini pornografiche come movente: "Un'orgia non è qualcosa di mostruoso"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco, è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi. La condanna è arrivata senza la dichiarazione di un movente. Le nuove indagini sul caso lo cercano nelle immagini pornografiche rinvenute nel pc di Stasi, ma per l’avvocato Antonio De Rensis si tratta di una questione priva di rilevanza.

Le immagini pornografiche sul pc di Stasi

Una nuova analisi sulla copia forense del pc che appartenne ad Alberto Stasi ha appurato che, la sera precedente all’omicidio, Chiara Poggi visionò la cartella segreta del fidanzato.

Che tale materiale video sia stato causa di una lite tra i due fidanzati, la stessa lite degenerata nell’omicidio della ragazza? Si tratta di pure ipotesi.

ANSA

Già la sentenza dell’Appello bis, che portò alla conferma della condanna di Stasi, ipotizzava la scoperta, da parte della vittima di “interessi del partner segreti o di natura tale da non poter essere digeriti, ma al contrario molesti o dolorosi”.

Si dice che un carabiniere che tra i primi analizzò il computer di Stasi si sentì male di fronte a immagini che, per via di testimonianze mai precisamente accreditate, furono definite “mostruosità” dalla stampa.

Il giudice Stefano Vitelli, che assolse Alberto Stasi, ha recentemente controbattuto: “Non mi ricordo delle mostruosità, mi ricordo di pornografia adulta di diverso tipo”.

Per l’avvocato De Rensis “nulla di mostruoso”

Ospite di Ore 14, la trasmissione di approfondimento condotta da Milo Infante, anche Antonio De Rensis, avvocato difensore di Stasi, è tornato sulla questione.

“Un’orgia è qualcosa di mostruoso? Per me no. – ha affermato De Rensis – Mostruoso è qualcosa che va contro natura. I film pornografici non sono espressioni poetiche”.

Il legale sottolinea anche come, a seguito della visione dei suddetti contenuti pornografici, Alberto Stasi tornò a lavorare sulla propria tesi.

Il punto dell’intervento di De Rensis è che, di qualsivoglia natura fossero i contenuti conservati da Stasi, questi non siano stati tali da “causare un omicidio”.

Le ultime indagini sul caso Garlasco

Se si è tornati a parlare dell’interesse per la pornografia di Alberto Stasi è a causa dei più recenti esami condotti dai consulenti informatici nominati dalla famiglia Poggi.

La ricostruzione ottenuta dal software di analisi digitale dimostra che, la sera del 12 agosto, mentre il fidanzato era fuori casa, Chiara ha aperto la cartella del pc in cui erano contenuti i materiali pornografici, visionando uno dei video per circa 15 secondi.

L’ipotesi è che la scoperta da parte della ragazza di certi video abbia causato una lite interna alla coppia, portando ai tragici accadimenti di quella notte.

Tale ipotesi sembra tuttavia essere smentita dai messaggi scambiati dai fidanzati, in cui si rivela serenità e grande apertura riguardo certi argomenti.