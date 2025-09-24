Garlasco, De Rensis tuona in tv contro le indagini del 2007: "Cancellare l'alibi è un orrore, non un errore"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, è stato uno degli ospiti del programma “È sempre Cartabianca”. Al centro del dibattito ci sono state le nuove indagini sul delitto di Garlasco, l’avvocato ha dato la sua versione dei fatti e si è scagliato contro gli errori fatti durante le indagini del 2007.

L’accusa di Antonio De Rensis

Nel corso della trasmissione “È sempre Cartabianca”, l’avvocato Antonio De Rensis ha spiegato che l’attenzione che si ha verso il caso da parte degli italiani è legata al fatto che non si tratta solo di una vicenda giudiziaria ma anche di un caso sociale.

“Io non sono d’accordo con chi dice ‘comunque vada abbiamo perso’ – ha detto il legale – perché noi dobbiamo far capire, tramite questa indagine, ai nostri concittadini, che normalmente i carabinieri non cancellano gli alibi, che normalmente non cancellano le impronte dell’assassino, che normalmente repertano i capelli”.

ANSA

Il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis

All’affermazione della conduttrice Bianca Berlinguer sul fatto che siano stati fatti “molti errori” durante le indagini del 2007, De Rensis ha tuonato “qui ci sono degli orrori“.

“L’errore è una cosa – è l’accusa dell’avvocato di Alberto Stasi – poi c’è l’orrore. Cancellare un alibi è un orrore, non un errore.

De Rensis sulle indagini della Procura di Vigevano

Il legale ha poi affermato che “l’indagine della procura di Vigevano è durata moltissimo” e quindi si dovrebbe dare un po’ d’indulgenza a chi ha ripreso in mano il caso.

De Rensis ha chiesto di dare fiducia a “quattro coraggiosi pubblici ministero che si sono messi in gioco” e a tutti gli altri esperti tra carabinieri e Ris di Cagliari che stanno indagando sul caso del delitto di Garlasco “la stessa fiducia che abbiamo dato a chi ha fatto delle indagini che spero di non rivedere mai più”.

Quando la giornalista Alessandra Viero, anche lei presente in studio come ospite, ha parlato del clamore che ha fatto la notizia del Dna di Ignoto 3 sulle labbra di Chiara Poggi, che poi si è scoperto sia stato frutto di contaminazione nel laboratorio autoptico, l’avvocato ha specificato che “questa indagine nasce senza Ignoto 3 e finirà senza Ignoto 3”.

Italia divisa a metà tra Stasi e Sempio? Cosa dice il legale

Viero aveva anche detto che l’Italia è divisa a metà tra chi ritiene che Stasi sia colpevole e chi crede che invece l’autore del delitto di Andrea Sempio.

A tal proposito De Rensis ha replicato che “l’Italia non è divisa a metà, c’è un’intellighenzia minoritaria negazionista, ma le persone che come me girano sui marciapiedi hanno le idee molto precise”.

A questo punto la conduttrice Berlinguer ha però puntualizzato che “comunque non sono le persone che stabiliscono se si è innocenti o colpevoli”.