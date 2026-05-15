Garlasco, De Rensis tuona sulle prove nell'indagine su Sempio: "Pistola fumante? Con Stasi nemmeno ad acqua"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“L’impronta 33 sarà un grosso problema” per la difesa di Andrea Sempio. Così Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, parla delle nuove indagini sul delitto di Garlasco e sulle prove che la procura di Pavia ritiene di avere contro il presunto autore dell’omicidio di Chiara Poggi. Per l’avvocato non si tratta di una “pistola fumante” ma ci si avvicina, mentre per Stasi “non c’era nemmeno quella ad acqua”.

Garlasco, De Rensis: indagine su Sempio “piena di coraggio”

A Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 14 maggio è stato dedicato un ampio spazio al caso del delitto di Garlasco e alle accuse della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Tra gli ospiti in studio del programma condotto da Paolo Del Debbio l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi assieme alla collega Giada Bocellari.

ANSA

De Rensis ha detto la sua sulla nuova indagine della procura di Pavia, anche nel confronto con la precedente del 2007 che portò alla condanna di Stasi.

“Questa è un’indagine piena di coraggio, indipendentemente da come finirà – ha detto – attaccata ferocemente dal primo giorno”.

De Rensis: “Pistola fumante? Con Stasi nemmeno ad acqua”

In merito a quanto scritto nell’informativa dei carabinieri relativa alle indagini su Garlasco, De Rensis punta il focus sull’impronta 33 rilevata sul muro delle scale di casa Poggi, attribuita dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio.

Secondo l’avvocato quella traccia “sarà un grosso problema” per la difesa di Sempio.

“Non parlo di pistola fumante – ha detto – ma per Stasi non c’era nemmeno quella ad acqua”.

“È stato usato un approccio modernissimo – ha spiegato – chi aveva detto che fosse stato scambiato il muro con le minuzie è stato smentito dalle più alte autorità scientifiche dei carabinieri”, tra cui l’attuale capo dei Ris.

“Stasi è tornato con un missile?”

“Non dobbiamo guardare cosa ci piace, ma cosa è giusto”, ha sottolineato De Rensis, secondo cui la nuova indagine presenta diversi dati scientifici che “tolgono Stasi dalla scena del crimine“.

A partire dall’assenza del Dna, poi la ricostruzione dell’omicidio: l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, consulente della procura, “dice che l’aggressione non può essere durata meno di 15-20 minuti“.

“Se i minuti sono 23 con cosa è tornato Stasi? Con il missile?”, ha tuonato, facendo riferimento alle tempistiche del delitto e a quanto ricostruito nella sentenza di condanna di Stasi.

Sulla possibile richiesta di revisione del processo a Stasi, De Rensis ha detto che stanno “analizzando riga per riga”.

“La revisione la presenteremo al momento e nel modo giusto, Poi osserveremo cosa farà il procuratore generale di Milano”.