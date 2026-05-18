Garlasco, difesa di Andrea Sempio accusa sugli audio "trascritti in modo suggestivo": "Riporta come i bambini"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Da più giorni la difesa di Andrea Sempio, rappresentata da Liborio Cataliotti e dalla collega Angela Taccia, è al lavoro per smontare – anche sul piano mediatico – le trascrizioni degli audio ricavati dalle intercettazioni effettuate dai carabinieri della Moscova. Secondo la Procura di Pavia quegli audio svelerebbero una presa di coscienza dell’indagato che, nei suoi soliloqui, confesserebbe di aver preso parte al delitto di Garlasco. Per i suoi difensori, invece, quei materiali sarebbero “trascritti in modo suggestivo”.

I dubbi sulle trascrizioni degli audio di Sempio

La difesa di Sempio è al lavoro con sei consulenze con le quali intende controbattere a quanto suggerito dall’accusa. Per Liborio Cataliotti e Angela Taccia, infatti, quelle frasi sarebbero decontestualizzate e piene di momenti incomprensibili che renderebbero vano ogni tentativo di comprensione.

Intervenuto lunedì 18 maggio in collegamento con Dentro la notizia Cataliotti spiega che il suo assistito “quando riporta dialoghi virtuali, reali o compiuti da altri, li riporta come i bambini“.

“Nulla potrebbe dire che quei dialoghi siano una confessione”, continua Cataliotti, “a meno che non contengano elementi inediti rispetto alle indagini”.

Poi puntualizza che in realtà il suo assistito commentava ciò che leggeva sui social dai commenti a vari podcast e altri tipi di contenuti che parlavano del delitto di Garlasco e delle indagini a suo carico.

Il parere di Michele Vitiello

Le telecamere di Dentro La Notizia hanno contattato Michele Vitiello, l’ingegnere informatico forense intervenuto anche a Quarto Grado e che ha analizzato gli audio delle intercettazioni trascritte dai carabinieri.

Vitiello dice: “Non sento parlare delle tre chiamate, ma sento ‘mi ha chiamato'”, e un altro dettaglio arriva dall’ipotesi che Sempio abbia usato la parola “video” in riferimento al materiale intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. “La parola ‘video’ io non la sento, e anche la parola ‘penna’ mi resta di difficile ascolto”. Ancora, secondo Vitiello l’indagato dice: “Mica ce l’ho”, anziché “ce l’ho”, riferendosi al video in questione.

L’utilità per le nuove indagini sul delitto di Garlasco

Sempre Vitiello non nega il lavoro certosino svolto dagli inquirenti, ma auspica che si faccia riferimento a momenti “intelligibili”. Resta da capire quale sarà il risultato delle sei consulenze richieste dalla difesa di Sempio.

Già in passato Cataliotti aveva suggerito a chiunque in ascolto di farlo a occhi chiusi e di non lasciarsi suggestionare dalle trascrizioni dei carabinieri della Moscova, che ha sempre ritenuto suggestive e fantasiose.