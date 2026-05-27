Garlasco, difesa di Andrea Sempio contesta la ricostruzione dell'omicidio con la consulenza Palmegiani

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La consulenza firmata da Armando Palmegiani per la difesa di Andrea Sempio fornisce una diversa ricostruzione del delitto di Garlasco rispetto a quella formulata dalla procura di Pavia. Secondo l’accusa, dopo aver ucciso Chiara Poggi il killer si sarebbe lavato le mani nel lavandino della cucina e sarebbe poi tornato nel vano scale per controllare la vittima, lasciando sul muro l’ormai famosa “impronta 33“. Secondo la difesa di Sempio invece, il killer non sarebbe andato in cucina ma in bagno, dove avrebbe usato un asciugamano per pulire le mani e per avvolgere l’arma del delitto. E non sarebbe ritornato nel vano scale.

Garlasco, la consulenza Palmegiani per la difesa di Andrea Sempio

Lunedì 25 maggio il team difensivo di Andrea Sempio ha depositato in procura a Pavia cinque consulenze con una serie di contro-deduzioni rispetto ai lavori dei consulenti dell’accusa.

Tra queste c’è una relazione tecnica sulla bloodstain pattern analysis (Bpa, analisi delle tracce di sangue) firmata da Armando Palmegiani, esperto di scena del crimine incaricato dalla difesa di Sempio.

ANSA

Palmegiani contesta la ricostruzione del delitto di Garlasco fatta dagli inquirenti, proponendo una diversa dinamica dell’omicidio.

Le due versioni concordano su molti aspetti, compreso uno degli elementi di novità emersi nell’indagine, gli ultimi colpi letali inferti a Chiara Poggi sulle scale. Ma differiscono su cosa abbia fatto l’assassino dopo l’omicidio.

Cosa non quadra secondo il consulente della difesa

Uno dei punti chiave delle accuse della procura di Pavia nei confronti di Sempio è la dinamica del delitto diversa da quella indicata nella sentenza di condanna di Alberto Stasi.

Secondo i pm, il killer avrebbe inferto gli ultimi, letali colpi a Chiara Poggi sulle scale che portano in cantina.

Quindi sarebbe andato in cucina per lavarsi le mani nel lavandino, per poi tornare nel vano scale per controllare la posizione della vittima.

Sporgendosi dalla cima delle scale avrebbe lasciato sul muro l’impronta 33, il segno “bagnato” del palmo di una mano destra che la procura attribuisce ad Andrea Sempio.

Il consulente della difesa contesta questa sequenza, ritenendola “poco compatibile con il quadro delle tracce fisiche” emerse dalla BPA.

La ricostruzione alternativa dell’omicidio

Nella sua relazione Palmegiani fornisce una ricostruzione alternativa del delitto, che differisce da quella dell’accusa nei movimenti dell’assassino dopo gli ultimi colpi inferti alla vittima.

Secondo il consulente, uscito dal vano scale il killer non sarebbe andato in cucina ma nel bagno posto frontalmente rispetto alla rampa, per verificare allo specchio la presenza di tracce su di sé e darsi una ripulita.

Qui avrebbe usato un asciugamano per pulire le mani e, molto probabilmente, per avvolgere l’arma del delitto, evitando ulteriori gocciolamenti.

Solo a questo punto sarebbe andato in cucina per cercare una busta o qualcosa di simile per nascondere arma e asciugamano insanguinato. Quindi sarebbe andato via, allontanandosi dalla porta d’ingresso principale.

Secondo Palmegiani non ci sarebbero elementi per dimostrare un lavaggio nel lavandino della cucina e il ritorno del killer nel vano scale.