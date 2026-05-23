Garlasco, difesa di Andrea Sempio produrrà memoria su podcast e trasmissioni inerenti ai soliloqui: l'annuncio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gli avvocati di Andrea Sempio includeranno nella memoria difensiva su Garlasco anche i podcast e le trasmissioni dai quali sono “tratti” o “ispirati” i soliloqui. Ad annunciarlo è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme ad Angela Taccia difende Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi.

Garlasco, novità nella difesa di Andrea Sempio

Come noto, nella nuova indagine sul delitto di Garlasco i soliloqui intercettati in auto sono una delle parti più rilevanti nelle accuse mosse ad Andrea Sempio.

Proprio per questo motivo, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno intenzione di includere nel fascicolo anche gli screenshot delle pubblicazioni, dei forum, dei video, dei vari podcast o trasmissioni o dibattiti sui social forum “da cui Andrea ha attinto per quei soliloqui” e che, secondo i legali, “non presentavano dunque nulla di inedito”.

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Nella memoria difensiva di Sempio anche podcast, forum e trasmissioni

Questi elementi aggiuntivi, ha specificato nella serata di ieri l’avvocato Cataliotti, andranno a integrare le classiche memorie difensive.

Nello specifico, queste memorie includono già consulenze tecniche, “come quella medico-legale, un supplemento di quella dattiloscopica, quella relativa alla dinamica dell’evento omicidiario, quella legata alla genetica o meglio un supplemento di quella legata alla genetica, quella legata alle scarpe quindi alle impronte per terra”.

Accanto a questi elementi, gli avvocati difensori di Andrea Sempio hanno intenzione di depositare “una breve memoria” con i riferimenti delle trasmissioni e dei forum che Sempio, nei famosi soliloqui, avrebbe citato.

I dubbi dei legali di Sempio sulle intercettazioni in auto

Inoltre, intervenendo qualche giorno fa a Quarta Repubblica, l’avvocata Angela Taccia ha sollevato dubbi su quegli audio, sostenendo che la lettura data in fase di inchiesta potrebbe essere errata.

“Stiamo lavorando su questi audio, è un lavoro delicato e complesso”, ha detto Taccia, spiegando che l’obiettivo è carpire con esattezza le parole di Sempio. Dai primi riscontri, ha spiegato Taccia, alcuni dialoghi sembrerebbero diversi. Uno dei primi elementi presi in esame, secondo quanto riferito da Angela Taccia durante la trasmissione condotta da Nicola Porro, riguardava un presunto audio in cui Chiara Poggi sarebbe stata definita “bella stronza” per aver riattaccato il telefono.

Taccia, dopo aver ascoltato l’audio in diretta, ha poi riferito che in quell’occasione Alberto Sempio avrebbe invece parlato di “bella stronzata”, commentando a sua volta le parole di alcuni utenti all’interno di podcast.