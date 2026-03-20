Garlasco, difesa di Sempio identifica arma del delitto ma resta il dubbio perché "non può essere l'unica"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco. E prosegue anche il lavoro degli avvocati di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’uccisione di Chiara Poggi. Secondo quanto ricostruito nella trasmissione tv Mattino 5, gli avvocati difensori del 38enne, grazie ad alcuni accertamenti, sarebbero riusciti a risalire all’arma con cui è stato compiuto l’omicidio della ragazza. Il medico legale Giuseppe Fortuni ha però contestato la scoperta dei legali.

Garlasco, la difesa di Sempio avrebbe individuato l’arma del delitto

Un inviato di Mattino 5 ha riferito che la difesa di Sempio si riunisce spesso a Roma per fare il punto della situazione. Nell’ultimo incontro ha stabilito, dopo una serie di analisi, che l’arma utilizzata per il delitto di Chiara Poggi sarebbe soltanto una.

Inoltre è stato riportato che gli avvocati del 38enne sarebbero riusciti a capire la morfologia, la dimensione e la struttura dell’oggetto contundente usato per uccidere la giovane, morta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia e per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi.

ANSA

Il medico legale Fortuni: “Usate più armi”

La versione sull’arma della difesa di Sempio riportata dall’inviato del talk show di Canale 5 è stata contestata dal medico legale Giuseppe Fortuni, intervenuto dagli studi del programma.

“Sappiamo che sulla testa di Chiara le lesioni fanno intendere che sia stata utilizzata più di un’arma o un’arma che avrebbe più superfici diverse fra loro”, ha premesso il medico.

“Nessuna delle armi prese in esame ha tutte quelle caratteristiche. Se poi esiste un’arma che ha tutte quelle caratteristiche e che nessuno conosce, questo non lo posso dire io. Però sono più le armi, sicuramente”, ha concluso Fortuni che, quindi, nutre la certezza che Poggi sia stata colpita con più oggetti.

Lo sfogo dell’avvocata di Alberto Stasi

Nelle scorse ore ha parlato l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, che si è sfogata negli studi di Ore 14 Sera, dicendo di essere pronta a querelare coloro che diffondono fake news.

“Credo che ultimamente si siano raggiunti livelli molto bassi sotto tanti punti di vista”, ha dichiarato Bocellari stigmatizzando il “chiacchiericcio” attorno al caso Garlasco e quello che considera essere un “tentativo di spostare l’attenzione su aspetti che nulla hanno a che vedere col focus di questa inchiesta”.

La legale ha poi riportato una vicenda che ritiene grave e lesiva nei suoi confronti. “Mi è stata attribuita una relazione sentimentale con un carabiniere di Milano che indaga sul caso”, ha spiegato.

“Questo supera ogni limite: non tocca solo la mia persona, di cui potrei anche fregarmene, ma tocca la mia professionalità, tocca la mia integrità e questo non lo consento a nessuno”, ha aggiunto, affermando di essere pronta a sporgere querela.