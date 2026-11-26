Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco si prepara a chiedere l’incidente probatorio per l’impronta 33. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia puntano a ottenere una relazione terza, da utilizzare poi durante l’eventuale processo, su uno degli elementi centrali nell’indagine della Procura di Pavia. Sul tavolo restano inoltre altre mosse, come per esempio la sospensione dell’udienza preliminare in attesa della decisione sulla revisione del processo a carico di Stasi.

Garlasco, la difesa di Sempio non esclude l’incidente probatorio

Intercettato dall’inviato di Mattino Cinque, l’avvocato Liborio Cataliotti ha confermato che in qualità di difensore di Andrea Sempio non esclude la richiesta di incidente probatorio – o di perizia – sulla famosa impronta 33.

Si tratta, come noto, dell’impronta della mano trovata sulla parete delle scale della cantina di casa Poggi, a Garlasco, che secondo la consulente nominata dalla Procura Cristina Cattaneo coinciderebbe per 15 minuzie con la mano di Andrea Sempio.

ANSA

Indagine su Garlasco, il nodo della legittimità costituzionale

Liborio Cataliotti e Angela Taccia lavorano anche su altri binari nell’ambito della difesa di Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Uno è la legittimità costituzionale dell’eventuale processo, che potrebbe entrare in conflitto – ovvero sovrapporsi – con l’eventuale revisione del processo a carico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva proprio per il delitto di Chiara Poggi, all’epoca dei fatti sua fidanzata.

“Ho già autorevolissimi pareri a supporto della richiesta”, ha detto Cataliotti. Antonio De Rensis e Giada Bocellari, difensori di Alberto Stasi, dovrebbero depositare a breve l’istanza di revisione presso la Corte di Appello di Brescia.

Le intercettazioni ottenute dalla difesa di Sempio

L’altro aspetto che i legali di Sempio vogliono approfondire riguarda le intercettazioni. “Abbiamo chiesto 81 audio e la Procura ce li ha dati quasi tutti”, ha detto l’avvocata Angela Taccia.

La stessa Taccia, che è anche amica di Sempio, interpellata sul come l’indagato sta vivendo l’attesa ha detto che “non sarebbe facile per nessuno”.

I legali hanno già messo a punto una strategia che spiegherebbe i soliloqui di Sempio – altro elemento ritenuto centrale dalla Procura – e sarà poi lo stesso indagato a fornire la sua versione per fornire un’interpretazione dei soliloqui. “Per noi sono prove molto rilevanti”, ha precisato l’avvocato Liborio Cataliotti.

Perché la Procura di Pavia considera l’impronta 33 “la pistola fumante”

Per la Procura di Pavia, l’impronta 33 rappresenterebbe la prova più significativa della presenza di Andrea Sempio sulla scena del delitto, una sorta di “pistola fumante”.

La traccia, rilevata sul muro della cantina, sarebbe compatibile con la mano destra dell’indagato per 15 minuzie e, secondo la ricostruzione degli inquirenti, corrisponderebbe al movimento e alla posizione assunti dall’aggressore durante l’omicidio.

Non si tratterebbe dunque di un contatto casuale, ma della manata lasciata da chi colpì Chiara Poggi. A rafforzare l’ipotesi, le testimonianze degli specialisti che già all’epoca descrissero l’impronta come particolarmente bagnata, quindi riconducibile a un contatto recente.

Garlasco, cos’è l’incidente probatorio

L’incidente probatorio, che nel caso di Garlasco la difesa di Sempio vuole chiedere sull’impronta 33, è uno strumento processuale che consente di acquisire una prova durante le indagini preliminari, anticipando una fase del dibattimento.

Si svolge in un’udienza senza pubblico davanti al giudice, con la partecipazione delle parti in contraddittorio, e viene utilizzato quando il rinvio al processo rischia di compromettere la genuinità o la disponibilità della prova. I casi in cui è possibile ricorrervi sono stabiliti dal codice di procedura penale. L’accertamento viene documentato e confluisce nel fascicolo processuale, affinché possa essere valutato dal giudice nel successivo processo.

L’obiettivo è preservare elementi probatori che potrebbero andare perduti o deteriorarsi nel tempo.