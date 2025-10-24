Garlasco, diffuso verbale della madre di Andrea Sempio: cos'ha detto Daniela Ferrari alla Guardia di Finanza

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Spunta il verbale redatto dalla Guardia di Finanza dopo un colloquio con Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nel contesto delle indagini su quel misterioso appunto trovato in casa e sulle spese che la famiglia sostenne nel 2017. Secondo la Procura di Brescia i Sempio avrebbero pagato qualcuno affinché l’allora procuratore aggiunto Mario Venditti archiviasse la prima inchiesta sul figlio Andrea. C’è di più: la donna avrebbe riferito che in almeno due occasioni il figlio avrebbe ricevuto pressioni affinché sostenesse che Alberto Stasi fosse l’unico colpevole del delitto di Garlasco. Il verbale integrale è stato pubblicato in esclusiva dal settimanale Giallo.

Il verbale inedito di Daniela Ferrari

Nel nuovo numero di Giallo la giornalista Angela Corica ha riportato il verbale integrale di un colloquio tra Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, con la Guardia di Finanza di Pavia avvenuto il 26 settembre 2025.

La donna era stata convocata a seguito del caos scoppiato sull’ex procuratore aggiunto Mario Venditti. La Procura di Brescia, ricordiamo, sospetta che nel 2017 la famiglia Sempio abbia pagato qualcuno affinché Venditti archiviasse al più presto l’inchiesta – la prima, ovviamente – a carico di Andrea.

IPA La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari (nella foto) ha riferito alla Guardia di Finanza che il figlio avrebbe ricevuto pressioni dai Poggi e dall’avvocato Tizzoni per “non dare troppa solidarietà ad Alberto Stasi”

Durante il colloquio, Daniela Ferrari ha parlato anche di presunte pressioni subite dal figlio Andrea da parte della famiglia Poggi e dell’avvocato Gian Luigi Tizzoni, il loro avvocato.

I Poggi e Tizzoni, secondo la versione di Ferrari riportata da Giallo, avrebbero invitato Andrea Sempio – sostanzialmente – a non mettere in dubbio la colpevolezza di Alberto Stasi.

Le presunte pressioni su Andrea Sempio

Come anticipato, Giallo ha riportato il verbale integrale del colloquio avvenuto tra Daniela Ferrari e la Guardia di Finanza di Pavia il 26 settembre 2025. In quel contesto Daniela Ferrari avrebbe detto che “in una puntata di Quarto Grado, a mio figlio fu chiesto cosa pensasse della condanna di Alberto Stasi”. Andrea Sempio avrebbe risposto che “fin quando non lo avesse conosciuto, non si sarebbe espresso sul suo conto”. E anche Alberto Stasi a Le Iene, in effetti, ha riferito di non aver mai conosciuto il nuovo indagato.

Dopo quella dichiarazione, “a fine puntata, l’avvocato Tizzoni si avvicinò a mio figlio e gli disse che doveva mostrare meno solidarietà con Alberto Stasi“.

La visita di Giuseppe Poggi

Sempre nel verbale pubblicato da Giallo si legge che il giorno dopo l’invito ricevuto da Tizzoni, in casa Sempio sarebbero arrivati anche i Poggi.

Racconta Daniela Ferrari: “Si presentò a casa nostra il signor Poggi (…) per dire ad Andrea che qualora gli avessero proposto altre domande su Stasi avrebbe dovuto rispondere che è un condannato secondo la giustizia italiana, invece di dire ciò che pensa realmente“. Quali fossero i motivi di queste presunte pressioni non è riportato.