Garlasco, "dimostrata l'autenticità dello scontrino" di Andrea Sempio ma non che l'abbia ritirato lui

Giovedì 19 febbraio la difesa di Andrea Sempio ha consegnato presso la Procura di Pavia la relazione sullo scontrino del parcheggio. Si tratta, ovviamente, del ticket stampato la mattina del 13 agosto a Vigevano dall’indagato e che un anno dopo lo stesso aveva consegnato ai carabinieri. I legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ora, hanno consegnato ai pm la loro relazione per dimostrare che non vi è stata alcuna manomissione, secondo le ipotesi ventilate nelle ultime settimane.

La relazione sullo scontrino di Andrea Sempio

Come anticipato, giovedì 19 febbraio gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, entrambi rappresentanti della difesa di Andrea Sempio, hanno consegnato ai pm di Pavia la loro relazione sullo scontrino stampato dal loro assistito il 13 agosto 2007.

Cataliotti, intervistato da Fanpage e ascoltato in collegamento con Ignoto X, ha precisato che il loro intento è dimostrare “l’autenticità dello scontrino“. Nelle ultime settimane, infatti, c’è stato chi ha supposto che quel ticket fosse un falso confrontando il numero di serie del biglietto del giorno 13 e quello dello scontrino stampato il giorno dopo, il 14 agosto.

Era stato detto, inoltre, che la macchinetta presente in piazza Sant’Ambrogio fosse in grado di emettere ticket truccati, e anche su questo aspetto la difesa di Sempio avrebbe dimostrato il contrario.

Sarà la Procura, ora, a valutare il lavoro della parte dell’indagato su uno dei punti cruciali della nuova inchiesta.

Le dichiarazioni di Liborio Cataliotti

Va precisato, tuttavia, che nella relazione consegnata ai pm viene dimostrata l’autenticità del biglietto, ma non viene confermato che a stampare il ticket sia stato Andrea Sempio. “Spetta alla Procura dimostrare”, dichiara Cataliotti a Fanpage.

Per arrivare a questo risultato “ci siamo concentrati sulla qualità della carta e sull’impossibilità di alterazione della macchina erogatrice, che è dotata addirittura di cinque schede”, ha aggiunto l’avvocato.

Un alibi per il delitto di Garlasco?

Chi ha memoria ricorderà che la prima comparsa dello scontrino risale al 2008, quando Sempio è stato convocato dai carabinieri di Vigevano per sommarie informazioni testimoniali (SIT). I militari gli domandarono cosa avesse fatto il 13 agosto 2007, Sempio – che non era indagato – rispose di essere stato a Vigevano e sua madre gli consegnò lo scontrino di quel parcheggio. Quel biglietto, va precisato, non rappresenta l’alibi di Sempio.

Lo dice chiaramente a Fanpage anche il suo avvocato, Cataliotti. Lo scontrino “non è individualizzante“, perché “non può svelare per quale macchina e da quale conducente è stato stampato”. Quindi “quel biglietto non costituisce l’alibi” perché “non è la prova che Andrea Sempio sia stato lì”.