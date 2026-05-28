Garlasco, disposta consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per valutare "capacità di intendere e volere"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, il 38enne indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi nel filone bis del delitto di Garlasco. Il perito dovrà accertare la capacità di intendere e volere di Sempio, la sua corretta comprensione degli eventi a metà agosto del 2007 e la sua imputabilità, ma non solo.

Perizia psichiatrica su Andrea Sempio

L’incarico relativo alla perizia psichiatrica su Andrea Sempio è stato affidato allo psichiatra Roberto Catanesi.

Come si legge in un comunicato della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, Catanesi dovrà accertare “l’eventuale sussistenza” in Sempio “di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione”.

E ancora: saranno da appurare “la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati”. E poi la “eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale“.

“Le determinazioni assunte sono volte ad assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata della vicenda”, si legge ancora.

Come ha reagito la difesa di Sempio

La mossa della Procura “la leggo come un segno di debolezza sorprendente quanto a tempistica”, ha commentato l’avvocato Liborio Cataliotti in collegamento con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi.

Cataliotti si attendeva la perizia su Sempio “in udienza preliminare”. Il fatto che sia arrivata adesso, a indagini ancora in corso, gli suggerisce che la Procura “non si senta così forte delle risultanze istruttorie, cioè delle prove che ha raccolto e che voglia un ritratto della personalità del soggetto che renda quantomeno verosimile ciò che non è riuscita a provare che abbia fatto”.

Secondo Cataliotti, sarebbe “doveroso prima confrontarci sui fatti e le relative prove e solo poi valutare la personalità del soggetto”.

L’asso della difesa, argomenta l’avvocato, è una “consulenza che riguarda una prova di scarico formidabile”, ovvero quella sull’impronta.

“Perché se l’impronta rivela che l’assassino non può essere Sempio, allora che cosa andiamo a mostrificarlo ulteriormente sottoponendolo davanti all’opinione pubblica a quella che è una vivisezione della sua psicologia?”.

Cataliotti ricorda Annamaria Franzoni

L’avvocato Cataliotti ha poi ricordato la vicenda di Annamaria Franzoni, la madre di Samuele Lorenzi ucciso a Cogne.

Durante il processo, la donna “rifiutò di sottoporsi alla perizia disposta in quel caso dal giudicante, non dal pubblico ministero. Rifiutò perché professava la propria innocenza”.

Ma, ha aggiunto l’avvocato, “non voglio dire che noi rifiuteremo la collaborazione per redigere questa consulenza che si è svolta sulle carte e che avrebbe ben poco valore”.

Il perché della consulenza voluta dalla Procura

Nella nota della Procura si spiega che “a seguito del deposito, da parte della difesa dell’indagato Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 415 bis ccp”, che è relativo alla chiusura delle indagini, “e considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28.09.26), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti”.

In particolare, prosegue la nota, “è stato disposto che i consulenti tecnici del pubblico ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche, al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa e di valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore e dell’affidabilità scientifica”.

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