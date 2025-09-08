Garlasco, dna di un uomo sul pollice della mano destra di Chiara Poggi: la previsione di Massimo Lovati

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un nuovo profilo genetico potrebbe riaccendere le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. Dagli atti emergerebbe infatti la presenza di un dna maschile sul pollice della mano destra della studentessa pavese. Sul tema ha detto la sua anche Massimo Lovati, avvocato difensore di Andrea Sempio.

Garlasco, il mistero del dna sul pollice della mano destra di Chiara Poggi

Un nuovo profilo genetico riaccende il dibattito sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Dagli atti dell’inchiesta emergerebbe la presenza di un dna maschile sul pollice destro della giovane, repertato dai Ris di Parma già nel 2007 con la sigla MDX1. All’epoca era stato giudicato non interpretabile, ma con le tecnologie attuali potrebbe essere sottoposto a nuove analisi.

ANSA L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha parlato del delitto di Garlasco e del dna sul pollice della mano destra di Chiara Poggi

Il profilo genetico MDX1 si aggiunge alle tracce rilevate sotto le unghie di Chiara, tra cui quella che la Procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio. Proprio da quelle campionature partirà l’incidente probatorio in corso a Milano, che dovrà stabilire se le tracce siano ancora utilizzabili, se sia possibile confermare l’attribuzione a Sempio e a chi appartenga il dna sul pollice destro.

La posizione dell’avvocato Massimo Lovati

Intervenuto a Morning News, l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha escluso l’utilità del nuovo reperto: “Per me questa nuova impronta di dna non esiste. E se esiste non è utile alle indagini, non è interpretabile”.

“C’è stata solo una perizia del 2014 che ha stabilito che da quei reperti non si poteva ricavare alcuna traccia attribuibile né a Stasi né ad altri”. Lovati ha inoltre ribadito che “non c’è nessun dna di Sempio”, smentendo la ricostruzione della Procura.

Non è la prima volta che emergono piste di questo tipo. In passato si è parlato dell’“impronta 33”, mai entrata in incidente probatorio perché mancante del frammento murario necessario per verificarla, e del cosiddetto “Ignoto 3”, dna maschile trovato nella bocca della vittima e poi ritenuto una contaminazione.

Il nuovo incidente probatorio

Il nodo tecnico sarà al centro dell’incidente probatorio disposto a Milano, dove gli esperti dovranno valutare se i tracciati conservati dei campioni possano oggi essere analizzati con metodi più moderni rispetto al passato.

L’attenzione resta dunque concentrata sul dna isolato nel 2007, ma finora mai decifrato, che potrebbe rappresentare un ulteriore elemento da confrontare nel lungo e complesso percorso giudiziario legato al delitto di Garlasco.

Resto comunque fermo sulle sue posizioni l’avvocato Lovati, secondo il quale già nel 2014 la perizia del genetista Francesco De Stefano aveva stabilito l’impossibilità di ricavare profili leggibili dai reperti ungueali di Chiara Poggi.