Garlasco, dna Sempio sulle unghie di Chiara Poggi ma per Cataliotti c'è l'ipotesi di "risultati falsi"

Nella perizia di Denise Albani sul caso del delitto di Garlasco si legge che il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio ma non è stato possibile “addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. L’esito della perizia è stato commentato dagli avvocati De Rensis e Cataliotti, che ha parlato di “risultati falsi”.

La perizia sul dna sulle unghie di Chiara Poggi

Denise Albani, nella sua perizia nell’incidente probatorio sul caso Garlasco, anticipata dal Tg1 e riportata da ANSA, ha affermato che dai calcoli biostatistici “con supporto moderatamente forte/forte e moderato” il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio, anche se non è stato possibile “addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”.

Secondo la genetista, che ha parlato di aplotipo “misti parziali”, per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato non è stato possibile arrivare a un risultato “certamente affidabile”.

ANSA

Andrea Sempio.

In merito alle tracce genetiche estrapolate dalle unghie di Chiara Poggi, si legge ancora nella perizia, “non è possibile stabilire con rigore scientifico se provengano da fonti del dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell’ambito della stessa mano, da quale dito provengano”, né “quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario” e “perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato)”, oltre che “quando sia avvenuta la deposizione”.

Il commento dell’avvocato Cataliotti, legale di Sempio

L’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, ha dichiarato a Mattino Cinque che l’esito della perizia di Denise Albani è arrivato “sulla base di quello che dice essere un artefatto“.

Cataliotti ha spiegato che “artefatti, in linguaggio non scientifico, significa che può trattarsi di risultati falsi, fuorvianti, sbagliati. Su questi risultati possibilmente artefatti si è innescata la statistica, che dal nostro punto di vista vale 0,0. Quando vi sbandiereranno, e lo faranno, che si è raggiunto un risultato certo, ricordatevi di queste mie parole”.

L’avvocato ha aggiunto: “Questa prova, come avevamo previsto, è perfettamente inutile. Questa prova a noi non serve a nulla perché il nostro cliente è completamente innocente. A noi non serve nulla, serve solo aspettare. L’attesa non può portare risultati concludenti contro Andrea Sempio”.

Ancora Cataliotti: “Lo dice la stessa Albani: ‘Io procedo a una valutazione statistica, nella consapevolezza che possa trattarsi di un artefatto, perché è un aplotipo y misto, perché è materiale degradato, perché non sono state fatte repliche con quantitativi identici e perché per quanto riguarda gli stessi etici delle repliche fatte con materiali diversi nessuno ha dato un risultato uguale all’altro’. Albani ha concluso che non si possono neanche definire repliche”.

Il commento di De Rensis, avvocato di Alberto Stasi

Anche l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha commentato sempre a Mattino Cinque l’esito della perizia della genetista Denise Albani sul caso Garlasco.

De Rensis ha sottolineato che è stata “esclusa qualsivoglia presenza di dna di Alberto Stasi in riferimento alle dita della povera Chiara” e che “con calcoli conservativi, quindi estremamente garantisti nei confronti dell’indagato, è stata ravvisata la presenza su una delle dita di un quantitativo di dna della linea parentale maschile dell’indagato che va da moderatamente forte a forte”.

“Ho citato testualmente, queste non sono interpretazioni” ha sottolineato infine l’avvocato di Alberto Stasi.