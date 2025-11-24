Garlasco, dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con Sempio? Cosa filtra sul lavoro di Denise Albani

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è grande attesa a Garlasco e non solo per la data del 18 dicembre, giorno in cui è attesa la perizia definitiva della genetista Denise Albani sul dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, che secondo la Procura sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio. In base alle indiscrezioni emerse, secondo Albani quel dna non sarebbe identificativo di una singola persona.

La perizia di Denise Albani sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi

In attesa del 18 dicembre, filtrano alcune indiscrezioni sul lavoro della genetista Denise Albani, il perito nominato dalla Gip Garlaschelli che dovrà fare chiarezza sul dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.

Secondo la Procura, quel dna sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nel caso conosciuto come delitto di Garlasco.

ANSA

Andrea Sempio.

Come riportato da Mattino Cinque, nel verbale di incidente probatorio in cui spiega il confronto effettuato sul dna sotto le unghie della vittima, Denise Albani avrebbe rivelato che quel dna potrà svelare la linea paterna di colui che ha lasciato quella traccia.

Per la genetista Denise Albani, infatti, il materiale non è identificativo di una singola persona.

La critica di Denise Albani

Sono emersi, inoltri, ulteriori dettagli sulla perizia effettuata da Denise Albani: la genetista avrebbe sottolineato che le analisi non sarebbero state condotte in condizioni ottimali.

E non solo: la Albani avrebbe anche criticato una precedente perizia, sostenendo che i risultati usati dall’accusa contro Alberto Stasi furono errati dato che quei profili furono considerati degradati, senza una replica analitica valida.

La cronistoria del dna sotto le unghie di Chiara Poggi

La trasmissione Mattino Cinque ha messo in fila anni di indagini, analisi e dati sul dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, vittima di quello che è balzato alla cronaca come il delitto di Garlasco.

2007 – Dall’autopsia del dottor Marco Ballardini e l’analisi dei Ris emerge la presenza di tracce genetiche di un soggetto non identificabile con le tecnologie dell’epoca.

– Dall’autopsia del dottor Marco Ballardini e l’analisi dei Ris emerge la presenza di tracce genetiche di un soggetto non identificabile con le tecnologie dell’epoca. 2014 – Il dna passa nelle mani del genetista Francesco De Stefano: secondo lui proverrebbe da contatto diretto, quindi dall’assassino. De Stefano lo compara con quello di Stasi ma non c’è corrispondenza.

– Il dna passa nelle mani del genetista Francesco De Stefano: secondo lui proverrebbe da contatto diretto, quindi dall’assassino. De Stefano lo compara con quello di Stasi ma non c’è corrispondenza. 2016 – Pasquale Linarello, genetista consulente della difesa di Alberto Stasi, confronta il dna con quello di Andrea Sempio: il materiale risulta utilizzabile e compatibile.

– Pasquale Linarello, genetista consulente della difesa di Alberto Stasi, confronta il dna con quello di Andrea Sempio: il materiale risulta utilizzabile e compatibile. 2017 – Francesco De Stefano, sentito dall’allora procuratore aggiunto Mario Venditti, cambia versione: il dna sarebbe da contaminazione e inutilizzabile.

– Francesco De Stefano, sentito dall’allora procuratore aggiunto Mario Venditti, cambia versione: il dna sarebbe da contaminazione e inutilizzabile. 2022-2023 – Gli avvocati di Alberto Stasi chiedono una consulenza ai genetisti di fama internazionale Roewer e Ricci, secondo cui il dna è utilizzabile e compatibile con Andrea Sempio.

– Gli avvocati di Alberto Stasi chiedono una consulenza ai genetisti di fama internazionale Roewer e Ricci, secondo cui il dna è utilizzabile e compatibile con Andrea Sempio. 2025 – Il dossier dei genetisti Grignani e Previderè, incaricati dalla Procura di Pavia, porta alla riapertura delle indagini: uno dei cinque aplotipi repertati, quello relativo ad Andrea Sempio, risulta compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima.