Garlasco, don Gregorio intervistato sui misteri del Santuario della Bozzola: "La verità si vedrà"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Don Gregorio Vitali, ex rettore del Santuario della Madonna della Bozzola, rompe il silenzio sui presunti scandali che lo travolsero e che oggi vengono correlati al delitto di Garlasco. Secondo Flavius Savu, ex latitante, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché venuta a conoscenza di scomode verità su quel luogo sacro. Verità che avrebbero fatto rima con festini sessuali e rituali satanici. “Non voglio essere maleducato, ma non so niente”, riferisce don Gregorio che aggiunge di non aver mai visto Chiara, Alberto Stasi e Andrea Sempio al santuario. Stesso discorso per le gemelle Cappa e Michele Bertani. “La verità si vedrà”, dice l’ex rettore.

Le nuove dichiarazioni di don Gregorio Vitali

Nel corso della puntata di martedì 22 settembre un inviato de Lo Stato delle Cose, il format condotto da Massimo Giletti su Rai 3, ha raggiunto don Gregorio Vitali.

Il nome dell’ex rettore del Santuario della Madonna delle Bozzole è diventato altisonante nel corso della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, quando da un memoriale del nipote di Flavius Savu – Cleo Stefanescu – è emersa l’ipotesi che Chiara Poggi sia stata uccisa per via di presunte informazioni in suo possesso su altrettanto presunti traffici sessuali che si sarebbero consumati all’interno del santuario.

ANSA Qual è il legame tra il delitto di Garlasco e i presunti festini a sfondo sessuale del Santuario della Madonna della Bozzola? Parla don Gregorio Vitali: “La verità si vedrà”

L’inviato chiede a don Gregorio se all’interno del Santuario si siano mai consumate messe sataniche e festini orgiastici durante il suo mandato come rettore, ma il religioso ripete più volte di non esserne a conoscenza. Vitali, inoltre, nega di aver visto Chiara Poggi, Andrea Sempio, Alberto Stasi, Michele Bertani e le gemelle Cappa visitare il santuario prima del delitto di Garlasco.

“Il santuario non ha niente a che fare con Garlasco”, spiega all’inviato per dire che i fedeli che visitano il luogo sacro “venivano da fuori”. Poi il corrispondente lo incalza sui presunti filmati che documenterebbero gli scandali e di cui sarebbe in possesso Flavius Savu: “Teme che possano venire fuori?”, gli chiede, e Vitali risponde: “Lasci che vengano fuori, la verità si vedrà”.

Gli appelli alla verità sul delitto di Garlasco

Infine l’inviato ricorda che proprio don Vitali celebrò il funerale di Chiara Poggi e in quell’occasione lanciò un appello affinché si arrivasse alla verità sul delitto di Garlasco. Quindi lo incalza su questo: “Per lei non è il caso di chiarire?”.

“No“, risponde don Gregorio Vitali mentre passeggia nervosamente accanto al corrispondente.

La verità di Flavius Savu sul Santuario della Madonna della Bozzola

In questi giorni è arrivata la notizia dell’arresto di Flavius Savu, il romeno condannato per tentata estorsione ai danni di don Gregorio Vitali. Savu viveva vicino Zurigo come latitante.

In un memoriale scritto dal nipote Cleo Stefanescu, in carcere per una condanna per omicidio, si legge che suo zio in un’occasione gli avrebbe raccontato che una ragazza gli avrebbe parlato di “un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo il Santuario delle Bozzole”.

Dopo il suo arresto Savu si è detto disposto a collaborare con gli inquirenti italiani ai quali potrebbe rivelare la verità sull’omicidio di Chiara Poggi, ma in seguito ha chiesto di non essere estradato per “paura”, come riferito dal suo avvocato Roberto Grittini.