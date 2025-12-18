Garlasco, dopo l'incidente probatorio gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio sono tutti "soddisfatti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sia gli avvocati di Alberto Stasi sia quelli di Andrea Sempio sono rimasti soddisfatti dallo svolgimento dell’incidente probatorio sulle tracce di dna rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi e su alcune impronte. I legali del fidanzato della vittima, condannato per il suo omicidio, hanno affermato che la perizia esclude che le tracce siano di Stasi. Quelli del nuovo indagato sono stati più riservati, ma hanno spiegato che la deposizione della perita chiarisce la posizione di Sempio.

Cosa è successo durante l’incidente probatorio su Garlasco

L’incidente probatorio è servito per acquisire come prova le analisi sulle tracce di dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e ritenute non attribuibili nell’ultima indagine, quella del 2014.

Il procedimento è stato svolto anche per acquisire una perizia sulle impronte trovate a casa Poggi. I risultati più attesi erano quelli sul dna, che era stato definito “compatibile” con quello di Andrea Sempio dal perito di parte della procura.

ANSA Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio

I risultati della perizia super partes sul dna erano già noti: c’è una correlazione “da media a forte” con il dna di Sempio, ma nessuna certezza, perché i dati genetici sono incompleti.

Durante l’udienza che si è tenuta oggi 18 dicembre e che ha concluso l’incidente probatorio, la genetista che ha svolto la perizia, Denise Albani, ha risposto alle domande di pm e avvocati.

Esultano gli avvocati di Stasi

I primi a rilasciare dichiarazioni sono stati gli avvocati di Alberto Stasi, che hanno confermato che il dna non può essere ricondotto al loro assistito:

È stato chiarito definitivamente che Alberto Stasi è escluso dalle tracce riscontrate. […] È un dato processuale, a questo punto una prova a tutti gli effetti, che dovrà poi essere valutata dalla Procura nel contesto di tutti gli altri elementi.

Il dna di Stasi è stato ritrovato in maniera abbondante fin dalle prime indagini sia sul corpo di Chiara Poggi sia nella casa della ragazza. Il dato non è però così rilevante, perché Stasi frequentava l’abitazione regolarmente, anche il giorno prima dell’omicidio.

Soddisfatti anche i legali di Sempio

Più riservati ma altrettanto soddisfatti gli avvocati di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha raccontato:

La dottoressa Albani, sempre molto puntuale, ha spiegato ancora meglio e concretamente il significato delle sue verifiche. Vorremmo veramente dirvi di più, perché si chiarirebbe ulteriormente la posizione di Andrea Sempio dal punto di vista mediatico, ma per il rispetto della deontologia non posso.