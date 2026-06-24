Garlasco, dubbi di Occhetti sulle intercettazioni di Sempio sui video di Chiara: "Frase su intimità con Stasi"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano a essere accesi i riflettori sul delitto di Garlasco. Nella trasmissione “Zona Bianca” è intervenuto il consulente informatico Daniele Occhetti, che contribuì all’assoluzione in primo grado di Alberto Stasi grazie a una perizia per l’allora gup Stefano Vitelli. Il professionista ha commentato l’intercettazione di un soliloquio di Andrea Sempio, sostenendo che non è da escludere che il nuovo indagato per l’uccisione di Chiara Poggi stesse riflettendo a voce alta sui video intimi della vittima e di Stasi.

Garlasco, video intimi di Stasi e Chiara: Occhetti commenta le intercettazioni di Sempio

“Il dottor Occhetti ha avuto modo di visionare questi contenuti e ha confermato che questo dettaglio è effettivamente presente nei video e che nessuno, al di fuori di chi quei video li abbia visti, poteva conoscerlo. Per questo ritengo che questo elemento possa essere davvero molto importante”, ha dichiarato la youtuber Francesca Bugamelli nelle scorse ore ospite a “Filorosso”.

La donna ha spiegato di aver ripulito l’audio di un’intercettazione di Sempio e che questo, da quanto emerso, sarebbe stato al corrente di un dettaglio che solamente chi avrebbe potuto visionare i filmati intimi in questione poteva conoscere.

ANSA

Occhetti, sulla questione, ha detto la sua a “Zona Bianca”: “C’è una prima frase di Andrea Sempio che rimanda ad un momento di intimità tra Chiara Poggi e Alberto Stasi e una situazione particolare tra di loro. E questa coincide perfettamente con una prima parte del filmato che è quello che viene chiamata la parte terza”.

“Poi – ha aggiunto il professionista – c’è una seconda frase sempre pronunciata da Sempio legata al fatto che un soggetto sarebbe stato particolarmente impegnato e questo ricorre sempre nello stesso filmato nella seconda parte. C’è quindi più di una coincidenza rispetto al fatto che quello che viene indicato, come detto da Sempio, sia presente in un unico filmato”.

Occhetti: “Se queste coincidenze corrispondo con un filmato visto da Sempio, il filmato è stato identificato”

“Quindi non è nemmeno più una questione che possa aver visto più filmati o appreso più informazioni. Se queste coincidenze corrispondo a un filmato visto da Sempio, il filmato è stato identificato perfettamente: la parte terza, ossia uno dei tre filmati che Chiara aveva sul suo pc e successivamente ha protetto”.

L’illazione di Umberto Brindani

A “Zona Bianca” è intervenuto anche il giornalista Umberto Brindani: “Vorrei dire due cose. Se questa ricostruzione è vera, viene smontata la teoria secondo la quale Sempio stava ascoltando un podcast relativo al caso di Garlasco. Evidentemente, sempre se tutto questo è vero, lui ha visto e ascoltato il video intimo di Chiara e Stasi”.

“La seconda cosa è una mia illazione: mi domando se la vicenda c’entri qualcosa col fatto che questi benedetti cd sono stati negati due volte quando sono stati chiesti dalla difesa di Stasi. Forse qualcuno sapeva già cosa c’era dentro? Ne dubito, ma la domanda è bene porsela”, ha concluso Brindani.