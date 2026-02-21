Garlasco, dubbi di Roberta Bruzzone su rapporto tra Stasi e Chiara Poggi: "Non è come cercate di far emergere"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per Roberta Bruzzone la relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi era “complicata”, con insoddisfazione costante della ragazza per le priorità e il comportamento del fidanzato. Secondo l’esperta, la coppia era affiatata solo in apparenza e la situazione del loro rapporto, ormai “saturo”, potrebbe avere influito sul contesto del delitto di Garlasco.

Garlasco, la lettura di Roberta Bruzzone

Nell’ultima puntata di “Quarto Grado” su Rete 4, la criminologa Roberta Bruzzone ha offerto un’analisi critica della relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, al centro del delitto di Garlasco.

Secondo Bruzzone, vista in chiave psicologica e comportamentale, la storia tra i due giovani non filava così “liscia” come in diverse occasioni sarebbe raccontato.

ANSA

“Non è questa relazione meravigliosa che cercate di far emergere, perché non lo era già da tempo una relazione meravigliosa” ha affermato Bruzzone, parlando di un rapporto ormai “saturo”.

La relazione fra Chiara Poggi e Alberto Stasi

Nell’intervento, l’esperta ha sottolineato come Chiara mal sopportasse le dinamiche di coppia con Stasi, lamentando un’insoddisfazione progressiva e una forte frizione tra le aspettative affettive di lei e le priorità di lui.

“Chiara si lamenta in diverse occasioni, non è soddisfatta da quella relazione, si lamenta in continuazione che lui ha ben altre priorità, ben altri interessi. Gli amici, gli amici suoi, che non sono anche gli amici di Chiara, a cui lui dedica molto più tempo di quanto ne dedichi a Chiara”.

Un rapporto “sbilanciato”

La lettura della criminologa si collega ad altri passaggi emersi in approfondimenti giornalistici, di visione opposta. Bruzzone ha messo in evidenza come la relazione apparisse agli esterni come intensa, con telefonate affettuose e momenti condivisi, ma sotto la superficie ci fossero segnali di tensione e difficoltà comunicative.

L’esperta ha sottolineato che non servivano “litigi clamorosi” per arrivare a questa conclusione: è sufficiente la constatazione che Chiara percepiva un rapporto ormai esaurito e non più appagante. Con queste premesse, secondo Bruzzone, si spiegherebbe parte del malessere vissuto dalla giovane prima della tragedia.

Bruzzone ha inoltre effettuato studi comportamentali approfonditi sui movimenti di Stasi il giorno del delitto, sottolineando discrepanze tra la sua versione e quanto tecnicamente possibile nella scena del crimine.

Questo lavoro, secondo la criminologa, potrebbe rafforzare l’interpretazione processuale già esistente, che vede Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.