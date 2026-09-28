Garlasco, dubbi di Salvini sul possibile depistaggio dei Ris: "Se fosse vero sarebbe estremamente grave"

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Matteo Salvini interviene sul caso Garlasco dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Il vicepremier chiede chiarimenti sui due test negativi del 2007 relativi al DNA sui pedali della bici di Stasi e ipotizza un’iniziativa parlamentare se venisse confermato che il RIS conosceva quei risultati.

Garlasco, cosa ne pensa Salvini

L’intervento di Matteo Salvini sul caso Garlasco ha avuto luogo a "Quarta Repubblica", durante la puntata del 28 settembre. Commentando le nuove circostanze emerse dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia, il vicepremier si è espresso sulla potenziale gravità di quanto potrebbe emergere.

"Se fosse vero che un corpo come il RIS dei carabinieri aveva degli elementi che deponevano a favore dell’innocenza di Stasi, sarebbe estremamente grave" ha affermato.

Il riferimento è al ritrovamento nei raw data del RIS di Parma di due contro-analisi del 2007 relative al campione di Dna prelevato dai pedali della bicicletta di Alberto Stasi. La Procura sostiene che quelle analisi, eseguite il 20 settembre 2007, avessero dato esito negativo e che non risultassero inserite nel fascicolo del procedimento che portò alla sua condanna definitiva.

"Se è vero quello che stiamo leggendo oggi, se addirittura il RIS dei carabinieri, e se fosse confermato, finisco di essere spettatore e torno a essere Ministro della Repubblica: ne chiederemo conto" ha aggiunto. "Faremo un’interrogazione: l’errore giudiziario, il testimone, il colonnello, il perito, il pedale, l’impronta 33… per carità di Dio".

Garlasco, come si sono chiuse le nuove indagini

Al centro del dibattito ci sarebbe il campione denominato bu_p, ottenuto dai pedali della bicicletta Umberto Dei. Secondo quanto riportato dalla Procura di Pavia nel comunicato diffuso il 28 settembre, un’analisi del 19 settembre 2007 aveva attribuito il profilo genetico rilevato nel campione a Chiara Poggi.

Il giorno successivo, però, sarebbero state effettuate due ulteriori corse elettroforetiche sullo stesso campione, entrambe negative. I consulenti della difesa di Stasi hanno sostenuto che questi risultati fossero potenzialmente idonei a scagionarlo.

La Procura afferma inoltre che le due analisi negative non sono state rintracciate negli atti del procedimento e che i propri consulenti genetisti hanno confermato l’esistenza di quelle corse elettroforetiche, ritenendo che all’epoca sarebbe stato necessario approfondire la discordanza tra i risultati.

Questo, però, non equivale automaticamente ad aver accertato che il RIS abbia deliberatamente nascosto una prova. Si tratta di una questione ancora oggetto di accertamenti e valutazioni. L’allora comandante del RIS di Parma, il generale Luciano Garofano, ha respinto l’ipotesi di un occultamento, affermando di escluderlo.

La stessa Procura di Pavia, nel comunicato sulla conclusione delle indagini, precisa inoltre che non è stata presentata al Procuratore generale alcuna richiesta per una proposta di revisione della condanna di Alberto Stasi.