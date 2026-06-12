Garlasco, dubbi di Stasi sulla cavigliera di Chiara Poggi: "Mai vista in 4 anni, qualcuno gliel'ha regalata?"

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Alberto Stasi ha illustrato alcuni sui dubbi sul delitto di Garlasco nel colloquio avuto il 20 maggio 2025, come persona informata dei fatti, con il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. La trasmissione Quarto Grado ha mandato in onda una parte dell’incontro in cui l’ex fidanzato di Chiara Poggi e condannato per l’omicidio della ragazza ha parlato della cavigliera trovata sul luogo del delitto.

I dubbi di Alberto Stasi sulla cavigliera

Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata, ma si è sempre dichiarato innocente.

La procura di Pavia, da circa un anno, ha riaperto il caso ed è tornata a indagare sul caso di Garlasco. Per questo motivo il procuratore ha voluto sentire Stasi come persona informata sui fatti.

ANSA

“C’era un braccialetto alla caviglia” su Chiara “che non avevo mai visto”, ha detto Stasi durante l’incontro con Napoleone.

“Le ho chiesto da dove arrivasse, lei non mi diede una spiegazione, mi disse che le piaceva e aveva voluto rimetterlo, è la differenza che ho notato al ritorno. Mi sembrava che a Londra non lo avesse, al momento non ho dato importanza oggi ci ripenso”, ha aggiunto.

Al procuratore Stasi ha detto che Chiara non aveva l’abitudine di indossare cavigliere perciò ha notato il monile, dopo il ritorno dal viaggio a Londra.

“Oggi magari mi chiedo ‘da dove arrivava la cavigliera’ o magari ‘qualcuno può avergliela regalata‘, ma sono tutte domande senza risposta”, ha concluso.

Il cugino di Chiara Poggi sulla cavigliera

Sempre Quarto Grado ha chiesto anche al cugino di Chiara Poggi, Paolo, se la ragazza indossasse cavigliere.

Paolo ha detto di aver chiesto alla madre della vittima, Rita, che gli ha spiegato che quando hanno riavuto i monili indossati da Chiara il giorno in cui è stata uccisa, hanno riconosciuto la cavigliera come quella che utilizzava abitualmente.

Come parte civile, la famiglia della vittima ha fatto delle analisi sui gioielli per individuare tracce che possono avere lasciato i monili o sulla scena del crimine o i “segni che possono aver lasciato sul corpo di Chiara”.

Gli altri dubbi di Stasi

Nell’incontro del 2025 con il procuratore, Alberto Stasi avrebbe illustrato altri suoi dubbi sul caso.

“Una cosa di cui non mi sono mai spiegato è il pezzetto del muretto di cinta rotto. Sostanzialmente nel punto in cui io ho scavalcato ma non l’ho rotto io e i carabinieri credo che abbiano detto di non averlo rotto loro. Se non sbaglio anche i genitori avevano detto che alla loro partenza il muro era intatto”, ha detto.

“Non mi sono mai spiegato e nessuno ha mai approfondito perché per me lì qualcuno poteva averlo scavalcato”, è la perplessità di Stasi.

Altro dubbio riguarderebbe il fatto che nel posacenere c’era della cenere, “ma né io né Chiara abbiamo mai fumato. La famiglia era già partita da una settimana”.