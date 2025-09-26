Garlasco, dubbi su Andrea Sempio con l'appunto su Mario Venditti trovato a casa dei genitori: cosa c'è scritto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, con l’ex procuratore Mario Venditti ora sospettato di corruzione, sono legate in particolare al ritrovamento di un biglietto che potrebbe indicare presunti pagamenti per ottenere l’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio del 2017. La Procura di Brescia analizza inoltre conti e movimenti sospetti della famiglia.

Garlasco, cosa c’è scritto nel “pizzino”

Nel corso della perquisizione del 14 maggio a casa dei genitori di Andrea Sempio, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno recuperato un appunto scritto a mano che recitava: “Venditti gip archivia per 20. 30. euro”.

Secondo i magistrati di Brescia, che indagano sull’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti per presunta corruzione in atti giudiziari, quel foglietto indicherebbe una possibile proposta di denaro legata all’archiviazione del procedimento a carico di Sempio nel 2017.

ANSA

Mario Venditti

L’archiviazione era stata chiesta dalla Procura il 15 marzo, concessa poi dal gip dopo una settimana.

L’intercettazione del padre di Andrea Sempio

Ulteriori sospetti derivano da un’intercettazione in cui Giuseppe Sempio, padre di Andrea, avrebbe parlato della necessità di “pagare quei signori lì” con modalità non tracciabili.

Come chiarito dai pm bresciani, tale passaggio non venne trascritto e ci si interroga sulle ragioni per cui all’epoca non furono avviati controlli bancari per individuare eventuali beneficiari dei presunti pagamenti.

I movimenti sospetti

Dalle nuove verifiche richieste alla Guardia di Finanza emergono transazioni giudicate anomale, tra dicembre 2016 e giugno 2017. Due zie paterne di Andrea Sempio avrebbero emesso assegni per circa 43mila euro al fratello Giuseppe, che insieme al figlio avrebbe poi prelevato contanti per circa 35mila euro.

Un ulteriore assegno da 5mila euro sarebbe stato girato a un parente e immediatamente incassato in contanti. Queste operazioni, considerate fuori scala rispetto alle abitudini della famiglia, vengono ora analizzate come possibili indicatori di un flusso di denaro indirizzato agli inquirenti.

Mario Venditti e le altre perquisizioni

Le indagini del 26 settembre hanno riguardato non solo le abitazioni dei familiari di Andrea Sempio, ma anche quella dell’ex procuratore Mario Venditti e di due carabinieri oggi in congedo, che avevano seguito le indagini nel 2017.

Militari e Guardia di Finanza stanno cercando tracce in computer, telefoni, tablet e supporti di archiviazione, oltre che in vecchi appunti e agende, per chiarire l’eventuale legame tra quelle somme e le decisioni giudiziarie di allora sul caso Garlasco.