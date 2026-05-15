Garlasco, dubbi sugli spostamenti di Sempio nel giorno del delitto: i misteri della telefonata e del pranzo

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Il giorno del delitto di Garlasco l’indagato Andrea Sempio sarebbe partito per Vigevano alle 9:58 per acquistare un libro, ma trovando la libreria chiusa avrebbe fatto ritorno a casa, passando prima per casa della nonna per poi, infine, rientrare nella sua abitazione. Secondo gli inquirenti, invece, gli spostamenti sarebbero stati diversi e lo rivelebbero soprattutto le analisi delle celle telefoniche agganciate quella mattina.

La versione di Andrea Sempio

Come noto, Andrea Sempio ha sempre raccontato che la mattina del 13 agosto 2007 si sarebbe recato a Vigevano per acquistare un libro in un libreria. Di quella tappa non esistono dati oggettivi, ad eccezione di uno scontrino stampato dal parchimetro di piazza Sant’Ambrogio 2 ma che non riporta il numero della targa dell’auto della famiglia Sempio.

Il ticket risulta stampato alle 10:18 con scadenza alle 11:18. Dopo aver trovato la libreria chiusa, Sempio avrebbe fatto ritorno a Garlasco dove sarebbe passato in visita alla nonna, al numero 9 di via Canova, per poi rientrare presso la casa dei suoi genitori, in via Rossini.

Nello stesso arco di tempo i tabulati hanno registrato le attività con il suo cellulare. Alle 9:58 dal dispositivo dell’indagato è partita una chiamata verso l’utenza mobile dell’amico Mattia Capra, mentre alle 11:10 Sempio ha ricevuto un sms da un amico.

Infine, alle 11:25 l’indagato ha ricevuto una telefonata dai suoi genitori. Il nodo da sciogliere, ora, è proprio in queste attività: secondo gli inquirenti il cellulare di Andrea Sempio avrebbe agganciato la cella telefonica più prossima all’abitazione dei Poggi.

Le celle telefoniche di Garlasco

Nei giorni scorsi l’inviato di Mattino Cinque Emanuele Canta ha fatto notare che la mattina del 13 agosto 2007 il cellulare di Andrea Sempio avrebbe agganciato il settore 2 della cella Santa Lucia di Garlasco, ovvero quella più prossima a via Pascoli 8. Ciò sarebbe avvenuto in almeno 3 occasioni.

Questi dati sono conenuti all’interno dell’informativa dei carabinieri di Milano del 2026, dove è presente una tabella con tutti i dettagli. Alle 9:58 Sempio chiamò Mattia Capra, agganciando quella cella. Alle 11:10, quando Sempio ricevette un sms da Capra, il suo telefono agganciò la stessa cella. Lo stesso avvenne alle 11:25, quando i suoi genitori lo chiamarono per sapere se sarebbe rientrato a casa per il pranzo.

Alle 9:58, inoltre, secondo dei test effettuati dall’inviato Emanuele Canta, il cellulare di Sempio avrebbe registrato la massima ricezione nella zona di via Pascoli, stando ai dati raccolti dalla cella telefonica interessata.

I dubbi sugli spostamenti a Garlasco

Gli inquirenti definiscono "illogici" gli spostamenti raccontati da Andrea Sempio sotto interrogatorio. L’indagati, infatti, ha raccontato che quella mattina avrebbe lasciato casa della nonna a mezzogiorno e che alle 15 sarebbe ripartito da via Rossini – dove viveva con i genitori – verso via Canova per fare nuovamente visita alla nonna.

Al loro rientro "aveva notato la presenza di un’ambulanza e di diverse persone all’altezza di via Pascoli", e qui si forma il nodo che gli investigatori devono sciogliere: per muoversi da via Canova a via Rossini non è necessario passare per via Pascoli, una tappa che allungherebbe i tempi di percorrenza, e soprattutto la via dell’abitazione dei Poggi non risulta visibile da chi si muove lungo la strada "ordinaria".

Il passaggio per via Pascoli non sarebbe stato accidentale, secondo la Procura di Pavia. Come riporta il Messaggero, i pm sostengono: "Per andare da via Antonio Canova n. 9 (residenza della nonna) a via Giacomo Rossini n. 2 (residenza della famiglia) non vi è alcun motivo di percorrere via Pavia in direzione di via Pascoli, che si trova esattamente nella direzione opposta".

Il nodo del pranzo a casa

In un’intervista rilasciata all’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe la signora Daniela Ferrari, madre di Sempio, il 25 agosto 2022 aveva riferito che quel giorno, suo figlio, all’ora di pranzo aveva "mangiato normalmente".

Tre settimane dopo, il 14 settembre, in un’altra intervista la donna aveva detto che Andrea quel giorno le avrebbe detto di non avere fame perché aveva bevuto un caffè in casa della nonna insieme a mezzo litro d’acqua da una bottiglietta.