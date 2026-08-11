Garlasco, dubbi sull'immondizia e "complotto dell'Estathé" per Luigi Grimaldi: "C'è il fantasma formaggino"

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La riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi ha fatto sì che, per la prima volta dopo 18 anni dal delitto, venisse analizzata l’immondizia rinvenuta nel cestino della cucina della villetta di Garlasco in cui la donna fu uccisa. Un reperto che genera numerosi dubbi sulle modalità in cui furono svolti i primi accertamenti. E si continua a parlare del brick di Estathé su cui fu ritrovato il dna di Alberto Stasi.

Le analisi sull’immondizia di Garlasco

Fu soltanto il 16 aprile 2008, otto mesi dopo il delitto, che i carabinieri di Vigevano repertarono la spazzatura della villetta di via Pascoli.

A richiederne l’analisi fu la difesa di Alberto Stasi, che ne riportò una prima testimonianza fotografica il 3 ottobre 2007.

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Quando, il 5 dicembre dello stesso anno, la difesa tornò a fotografarla, i rifiuti all’interno del cestino si presentavano in una disposizione diversa.

Il dubbio, sorto nel corso della puntata di Zona Bianca del 10 agosto, è che la spazzatura possa essere stata manomessa, seppur non se ne capisca lo scopo, dal momento che il cestino non fu portato come prova al processo.

Il giallo dell’Estathé

Nel corso della trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete4, interviene anche il giornalista Luigi Grimaldi.

Fu lui il primo a notare che il brick di Estathé rinvenuto nel cestino apparteneva a un lotto diverso da quello presente in frigo.

Stavolta Grimaldi si sofferma su un altro dettaglio. Nella prima foto si vede nel cestino quello che sembra essere del cibo per gatti.

Negli scatti successivi, di quella carne non resta alcuna traccia. “Dopo il fantasma formaggino abbiamo il fantasma del paté” commenta ironico lo scrittore.

La questione del Fruttolo

Interno al cestino dell’immondizia della cucina c’erano anche due barattolini di Fruttolo, il noto yogurt alla frutta per bambini.

Si tratta di un alimento che Chiara Poggi, intollerante al lattosio, non avrebbe potuto mangiare e che lascia supporre la presenza di un’altra persona all’interno dell’abitazione quella mattina.

Le prime analisi, tuttavia, indicarono l’omicidio come avvenuto nei 16 minuti precedenti all’arrivo delle forze dell’ordine. Si escluse così l’orario della colazione, senza indagare chi c’era con la vittima al momento del pasto.

I dubbi furono anche di Cassese

Nei video che mostrano la prima ispezione dei carabinieri al cestino della villetta di Garlasco si notano le perplessità dell’allora comandante Gennaro Cassese, oggi indagato per falsa testimonianza.

“Mi aspettavo di più. – affermó all’epoca il militare – Mi sembra che l’altra volta era più piena”.

Pochi minuti dopo, quasi in un sussuro, un secondo agente sembra chiedere a un collega: “C’è l’Estathé?”.

Elementi che accrescono i dubbi relativi alla correttezza delle prime indagini svolte, quelle cruciali a poche ore dal delitto.