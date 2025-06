Garlasco, dubbi sulla vacanza di Marco Poggi coi genitori: la frase dell'albergatore e la telefonata di Sempio

Il titolare dell’albergo in cui alloggiavano i genitori di Chiara Poggi ha detto che il fratello Marco quell’estate non era in vacanza con loro. L’uomo, per la prima volta, ha rilasciato un’intervista alla rivista “Giallo”. La testimonianza farebbe crollare l’alibi del ragazzo che non sarebbe mai stato effettivamente verificato durante le indagini sul delitto di Garlasco.

I dubbi sulla vacanza di Marco Poggi

Dalle testimonianze dei Poggi e dagli interrogatori, gli investigatori hanno dato per certo che Marco Poggi, il 13 agosto 2007, giorno del delitto di Garlasco, fosse in Val Pusteria in vacanza con i genitori. La rivista “Giallo” ha rintracciato l’albergatore della struttura che ha ospitato i genitori di Chiara.

“Io Marco quell’estate non l’ho proprio mai visto e anche il nome Biasibetti non mi dice niente”, ha detto il titolare dell’hotel.

A mettere in dubbio l’alibi del fratello di Chiara era stato Massimo Lovati, l’avvocato difensore di Andrea Sempio. In Tv il legale aveva affermato:

Questo ragazzo è andato in vacanza in Trentino Alto Adige, per tornare a casa ci vogliono circa due ore, non era mica a New York o a Pechino”

La telefonata di Sempio e gli interrogatori

Lovati aveva anche aggiunto che Sempio aveva telefonato in quei giorni a casa Poggi perché voleva sapere “se l’amico era in casa. Che storia è questa della vacanza in Trentino?”.

Negli interrogatori, Rita Preda, madre di Chiara, ha detto che il 13 agosto 2007 era con un’amica in Val Pusteria mentre il marito era andato a fare un’escursione.

Marco Poggi ha detto che era in gita col padre: “Eravamo andati a fare una camminata in un luogo dove non c’era segnale, quindi mia madre non riusciva a raggiungerci per comunicarci quello che era avvenuto. Solo quando siamo arrivati in una baita ci hanno detto che ci avevano cercato”.

Riguardo al titolare del rifugio in cui erano andati padre e figlio, “Giallo” è riuscito a rintracciare la figlia della famiglia che lo gestiva. La donna ha detto che la madre, che si occupava della struttura, è morta ma ha confermato che “mai nessuno della nostra famiglia fu contattato dagli inquirenti. Nessuno ci chiese chi partecipò davvero all’escursione”.

Il racconto del titolare dell’hotel

Anche il titolare dell’hotel in Trentino in cui alloggiavano i Poggi ha detto di non essere mai stato contattato dagli investigatori. Sul momento in cui è arrivata la notizia del delitto ha raccontato:

“La signora Rita corse in camera a fare le valigie. Poi tornò anche il marito dall’escursione. Mi colpì la sua calma, pensai che forse era sotto shock e non stava realizzando quello che era successo alla figlia. Lo vidi aspettare la moglie in terrazzo, poi prese l’auto dal parcheggio. Fu Rita a pagare il conto. Era in lacrime. Mi sorpresi che Giuseppe (il padre di Chiara), volesse guidare, partirono da soli”.

L’uomo ha detto che, durante il soggiorno dei Poggi, Marco non c’era. Un altro dubbio riguarda l’amico del ragazzo, Alessandro Biasibetti, che aveva detto di essere anche lui in Trentino col fratello e i genitori di Chiara, ma l’albergatore dice che il suo nome non gli dice nulla e di non averlo mai visto nel suo hotel.

L’analisi di Gianluca Spina, ex funzionario della polizia

La rivista “Giallo” ha sentito anche Gianluca Spina, ex funzionario della polizia di Stato e oggi esperto in comunicazione non verbale.

Analizzando un video della madre di Chiara Poggi che risponde alla domanda di una giornalista su chi le avesse dato la notizia del delitto, Spina ha notato che la donna ha portato la mano sinistra sul volto, si è toccata il naso e ha abbassato gli occhi.

“Questi tre gesti sono il segnale che qualcosa non va. La schiarita di voce può rappresentare il sopraggiungere della paura e da lì l’istinto inconscio del gesto per combattere il bisogno di forzare l’uscita delle parole che facciamo fatica a dire perché imbarazzanti”, ha detto l’esperto.

Secondo Spina la paura sarebbe stata conseguenza del “timore di essere scoperti in uno stato di potenziale menzogna“.