Garlasco, due pm del "sistema Pavia" che indagano su Mario Venditti rinunciano ai fascicoli ed è caos

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno rinunciato ai fascicoli sulle inchieste collegate al delitto di Garlasco, tra cui quella sulla presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti e il cosiddetto “sistema Pavia”. La decisione, accolta dal procuratore capo, ha portato a una riassegnazione degli atti.

“Sistema Pavia”, due pm lasciano

I sostituti procuratori della Procura di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno presentato formalmente un’istanza formale di rinuncia.

Non lavoreranno più alle inchieste connesse al delitto di Garlasco, in particolare i filoni che riguardano la presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, e quello più ampio relativo al cosiddetto “sistema Pavia”.

Secondo fonti giudiziarie, la decisione nasce da divergenze di vedute con il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, che ha accettato l’istanza. I fascicoli ora sono stati riassegnati ai sostituti procuratori Alessio Bernardi e Donato Greco.

Garlasco, l’inchiesta parallela

Le indagini in corso coinvolgono più profili. Da una parte, la Procura di Brescia ha avanzato accuse di corruzione in atti giudiziari nei confronti di Venditti, sulla base di elementi raccolti nei mesi scorsi.

Dall’altro, presso lo stesso ufficio è stato ipotizzato un sistema di scambi di favori e condotte irregolari, con contestazioni di peculato e rapporti opachi con soggetti esterni, incluso un altro magistrato oggi a Milano, Pietro Paolo Mazza.

Il quadro investigativo si intreccia con il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, per il quale la posizione di Andrea Sempio, figlio di Giuseppe Sempio, è nuovamente al centro degli approfondimenti giudiziari legati ai comportamenti contestati a ex magistrati pavesi.

Cos’è il “sistema Pavia”

Il cosiddetto “sistema Pavia” è un’espressione utilizzata dai magistrati della Procura di Brescia per definire un insieme di rapporti e comportamenti giudicati potenzialmente opachi e penalmente rilevanti.

Tali relazioni sarebbero intercorse tra magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria, imprenditori e società private legate all’amministrazione della giustizia nell’ufficio giudiziario di Pavia prima dell’arrivo dell’attuale procuratore capo.

Secondo le ipotesi investigative, nel periodo in cui operavano l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e il pm Pietro Paolo Mazza, vi sarebbero stati rapporti stretti con imprenditori che fornivano servizi giudiziari e beni di lusso, come auto di grossa cilindrata vendute a prezzi inferiori al mercato e pranzi in ristoranti di alto livello, in cambio di affidamenti di servizi di intercettazione e altre utilità nell’ambito di procedimenti giudiziari.