Garlasco, è giallo sulla revisione del processo di Alberto Stasi: la posizione della Procura generale

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“La Procura Generale di Milano non sarebbe intenzionata a prendere proprie iniziative in merito alla revisione di Stasi”: lo ha annunciato in diretta Pino Rinaldi, durante la puntata di Ignoto X andata in onda giovedì 24 settembre, quattro giorni prima della deadline del giorno 28 in cui si conoscerà la decisione del gip del Tribunale di Pavia. “A noi non ci risulta“, aggiunge il conduttore mentre legge la nota pubblicata dall’Adnkronos, nella quale si precisa che “si attende che i legali del condannato, Bocellari e De Rensis, presentino a Brescia la loro istanza”.

Il giallo sulla revisione del processo ad Alberto Stasi

Come anticipato, nel corso della puntata di Ignoto X andata in onda giovedì 24 settembre, il conduttore Pino Rinaldi ha letto in diretta una nota dell’Adnkronos nella quale la Procura Generale di Milano comunica la non intenzione di decidere autonomamente sulla revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi.

Nella stessa nota, la Procura Generale aggiunge che piuttosto si attende che Giada Bocellari e Antonio De Rensis, rappresentanti legali di Alberto Stasi, depositino la loro istanza presso il Tribunale di Brescia.

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Quindi Pino Rinaldi sottolinea il giallo: “A noi non ci risulta”, dice in diretta. “Qui lo dico e qui lo nego”, aggiunge il conduttore. Solo pochi giorni fa era emerso che la Procura Generale di Milano e la Procura di Pavia avevano acquisito nuovi elementi, una novità che avrebbe potuto portare a uno slittamento della decisione sulla revisione del processo di Alberto Stasi.

A maggio 2026, inoltre, la stessa procuratrice generale di Milano Francesca Nanni aveva iniziato a studiare le carte del processo, compresa una relazione di 100 pagine compilata dai pm di Pavia. Lei, aveva affermato, si sarebbe presa l’incarico di scegliere se chiedere la revisione del processo. Una possibilità che ora, a quanto pare, è venuta meno. Si attende, tuttavia, una nota ufficiale della Procura Generale di Milano non filtrata dalla stampa.

La Procura di Pavia accusa Andrea Sempio

A 4 giorni dalla decisione del gip su Sempio, Adnkronos ha riassunto le accuse che la Procura di Pavia contesta all’indagato. Secondo i pm, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi con un oggetto contundente, colpendola “almeno 12 volte”, mosso da “motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale“.

Il retroscena sarebbe stata la visione di un video intimo che ritraeva la vittima e l’allora fidanzato, Alberto Stasi, in un contesto privato. Quel filmato avrebbe scatenato in Sempio un’ossessione per la 26enne, maturata poi in quell’approccio degenerato nell’omicidio.

Le indagini su Garlasco verso una svolta?

Come anticipato, la data più attesa è quella del 28 settembre: il gip del Tribunale di Pavia deciderà se rinviare Andrea Sempio a giudizio o se archiviare le indagini.

Nel frattempo si attende che la difesa di Stasi depositi presso il Tribunale di Brescia l’istanza di revisione del processo.