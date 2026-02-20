Garlasco e i dubbi sullo scontrino di Sempio, un familiare avrebbe detto che non sarebbe stato lui a stamparlo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Spuntano nuovi dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio risalente al giorno del delitto di Garlasco. Un familiare del ragazzo indagato avrebbe detto che non sarebbe stato lui a ritirarlo dal parchimetro del parcheggio di Vigevano, come invece sostenuto da Sempio. Il suo avvocato Liborio Cataliotti ha commentato ironicamente: "Allora tremiamo…".

Chi ha ritirato lo scontrino di Andrea Sempio?

In un articolo pubblicato sull’edizione di venerdì 20 febbraio de La Provincia Pavese si ipotizza che a ritirare dal parchimetro il famoso scontrino consegnato da Andrea Sempio ai carabinieri nel 2018 (un anno dopo l’omicidio di Chiara Poggi) non sarebbe stato il ragazzo attualmente indagato nel caso del delitto di Garlasco.

Nell’articolo si legge: "Un testimone, che secondo indiscrezioni sarebbe un familiare di Sempio, ai Carabinieri del nucleo investigativo di Milano ha spiegato pochi mesi fa di avere una conoscenza diretta del fatto che a Sempio quel tagliando sarebbe stato fornito e che quindi non sarebbe stato lui a ritirare alle 10,18 del 13 agosto 2007 (giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, ndr) dal parchimetro il biglietto della sosta da un euro".

La versione di Andrea Sempio sullo scontrino

Come ricostruito nello stesso articolo, Andrea Sempio ha sempre affermato che la mattina del delitto di Garlasco, dopo aver atteso a casa che la madre facesse ritorno dal supermercato, avrebbe preso l’automobile e si sarebbe diretto in una libreria di Vigevano.

Avrebbe quindi parcheggiato in piazza Sant’Ambrogio prendendo il ticket ma poi, una volta arrivato al negozio, trovato chiuso, avrebbe fatto ritorno a Garlasco.

Lo scontrino, conservato per un anno, era stato consegnato ai carabinieri nel 2018. Nelle ultime ore i legali di Sempio hanno consegnato in Procura anche la copia originale del tagliando.

Il commento dell’avvocato di Sempio Liborio Cataliotti

Nella puntata di Mattino Cinque di venerdì 20 febbraio, Federica Panicucci, che con il legale di Andrea Sempio aveva appena avuto un acceso botta e risposta proprio sullo scontrino, ha letto a Liborio Cataliotti, ospite della trasmissione, il passaggio dell’articolo de La Provincia Pavese sul tagliando del parcheggio. "Allora tremiamo…" è stato il primo commento ironico dell’avvocato di Sempio.

Cataliotti ha poi aggiunto: "Il giorno in cui sono stato nominato, io ero a Milano per altro motivo. Mi sono trovato trenta telecamere davanti, tutte di giornalisti che erano interessati a quella che sembrava essere una notizia vera e cioè che ci fosse un super testimone che smentiva la versione dello scontrino. Io ho trasecolato e mi sono limitato a dire ‘Aspettiamo che abbia un nome e un cognome’. Prima era il pompiere, poi erano i parenti del pompiere, ora siamo al parente. Benissimo, aspettiamo di sapere quale sarà il parente".

Il legale ha detto ancora: "Preferirei non commentare finché non vedo consacrato in un bel verbale con una firma e un giuramento queste dichiarazioni".