Garlasco e i presunti video di Chiara visti da Sempio, l'avvocato Angela Taccia smentisce il Tg1: "Non è vero"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Sempio non avrebbe mai visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Lo afferma l’avvocata Angela Taccia, legale del 38enne indagato per il delitto di Garlasco, smentendo la notizia data dal Tg1, che riferisce anche di intercettazioni inedite di Sempio in mano alla Procura di Pavia. “Non so da dove arrivi questa indiscrezione” dice Taccia, spiegando che durante l’interrogatorio di oggi non è stato fatto sentire alcun audio.

I video di Chiara Poggi visti da Sempio, Angela Taccia smentisce il Tg1

Nella giornata in cui sono stati convocati in procura a Pavia Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, e Marco Poggi, fratello di Chiara, il Tg1 ha dato la notizia di alcune intercettazioni inedite su Sempio.

In questi audio, risalenti ad aprile 2025, il 38enne parla da solo in auto, dicendo di aver chiamato Chiara Poggi nei giorni prima dell’omicidio.

ANSA

Non solo, Sempio avrebbe detto di aver tentato un approccio con la ragazza, che lei avrebbe rifiutato, e di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Intervenendo a Vita in Diretta su Rai 1, l’avvocata di Sempio, Angela Taccia, smentisce però questa circostanza, affermando che il suo assistito non ha mai visto i video di Chiara.

“Non so questa notizia del Tg1 da dove venga fuori – dice – perché non ci è stato fatto ascoltare nessun audio e mai è stata detta questa cosa, assolutamente no”.

Garlasco, l’interrogatorio di Andrea Sempio

“Sappiamo che questa mattina Marco Poggi ha ascoltato degli audio di Sempio, ma per quanto riguarda Sempio abbiamo saputo che gli sono stati letti dei brogliacci”, ha aggiunto Taccia.

Sull’interrogatorio di oggi, in cui Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, l’avvocata spiega che la procura ha scelto di “esplicare in modo riassuntivo alcuni degli elementi a carico di Andrea Sempio raccolti fino ad oggi”.

Le intercettazioni “commenti a programmi tv”

Riguardo alle indiscrezioni sul contenuto delle intercettazioni di Sempio, Angela Taccia spiega di non aver sentito questi audio.

“Le chiamate di Andrea Sempio sono state effettuate”, ricorda, “le tre delle quali parliamo da un anno e mezzo, alla casa di Chiara Poggi per sapere se Marco ci fosse o non ci fosse”.

“Tanto è vero, ribadiamo ancora una volta, che quando Chiara disse ad Andrea Sempio la data di rientro di Marco, Andrea Sempio non chiamò più”.

Secondo la procura quelle intercettazioni captate nell’auto dell’indagato sono relative al movente del delitto di Garlasco, il rifiuto della ragazza alle sue avance sessuali.

Per Taccia invece si tratta solo di commenti alle trasmissioni televisive su Garlasco, con Sempio che simulava voci e possibili dialoghi.