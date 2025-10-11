Garlasco e il mistero delle intercettazioni nell'auto di Sempio sparite, spuntano nuovi audio dell'indagato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Due audio inediti riaccendono l’attenzione sul delitto di Garlasco. Le registrazioni riguardano Andrea Sempio, che parla di spese legali e di una cifra che avrebbe dovuto “tirare fuori” di circa 70-80mila euro. Poi c’è il giallo delle microspie: gli investigatori avevano installato dispositivi di ascolto su due automobili, una Suzuki Swift e una Fiat Panda. Della prima, esistono documenti e verbali. Della seconda, invece, non c’è traccia ufficiale.

Un buco nel fascicolo

Ci sarebbe un nuovo buco nel fascicolo sull’indagine del 2017 e sugli accertamenti su Andrea Sempio, archiviati dallo stesso procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti.

Come riporta Repubblica, in quel fascicolo gli atti non sono numerati progressivamente, come vorrebbe la prassi per impedire la sottrazione di documenti.

I genitori di Andrea Sempio lasciano la caserma dopo un interrogatorio

Risalta dunque l’assenza di un’intercettazione: quella disposta sulla Fiat Panda intestata alla zia di Sempio, Ivana, oggi coinvolta nelle recenti perquisizioni per corruzione.

Il mistero delle intercettazioni

La Panda compare, insieme a una Suzuki SX4 e ad otto utenze telefoniche, nella richiesta inoltrata da Venditti e dalla pm Giulia Pezzino nel 2017.

Fu un atto definito “assolutamente indispensabile” per lo sviluppo delle indagini. Il giorno dopo, infatti, il gip Fabio Lambertucci procedette a emettere il decreto per autorizzare le intercettazioni. Il 3 febbraio vennero quindi delegati dieci accertamenti tecnici ai carabinieri e alla Esitel, la società incaricata delle operazioni.

Secondo il primo verbale di nomina, il 6 febbraio il maresciallo Giuseppe Spoto avrebbe dovuto procedere all’installazione; un secondo verbale, che cita anche il maresciallo Antonio Scoppetta, posticipava però l’intervento di due giorni.

Le cimici sulla Panda

La microspia installata sulla Suzuki inizierà a funzionare la notte dell’8 febbraio. La Panda, invece, è come svanita: non esistono verbali di installazione né di disinstallazione a suo carico, a differenza della Suzuki per la quale è stato compilato un verbale il 28 febbraio.

Nel riepilogo investigativo il luogotenente Silvio Sapone annotò prima la revoca del decreto su sei utenze, poi “quello relativo all’autovettura Fiat Panda in uso al padre”, usando alla fine tre formule che descrivono tre esiti diversi: “cessazione”, “mai eseguito”, “revoca”.

Gli audio di Sempio

La microspia sulla Suzuki funzionò subito e registrò tensioni familiari e preoccupazioni per l’esito dell’archiviazione. Il padre Giuseppe ad esempio temeva che l’indagine restasse aperta. “Quindi mio figlio è sotto scacco un’altra volta. Devo farmi spiegare bene questa cosa, adesso parlo col generale”, disse.

Andre Sempio, invece, parlava di cifre ingenti da affrontare, dicendo di dover “sborsare 70-80 mila euro. Qualche centinaio di migliaia di euro. Soldi che io non ho”.

Allo stesso tempo poi rivendica una “vittoria morale” nel contrastare presunti nemici giudiziari. Ma il nodo rimane: perché l’intercettazione sulla Panda non è documentata? E quali atti (ammesso che ce ne sono stati) sono spariti dal fascicolo?