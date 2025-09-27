Garlasco e l'appunto dei Sempio su Venditti e i soldi: l'avvocata Taccia svela a cosa si riferiva

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’ex procuratore Mario Venditti è sospettato di corruzione a seguito di un appunto trovato a casa della famiglia Sempio. Il biglietto parla di soldi da consegnare al Gip per l’archiviazione, forse per quella delle indagini su Andrea Sempio sul delitto di Garlasco. L’avvocata Taccia, però, smentisce: il pagamento indicato era quella relativo a una marca da bollo.

Il significato dell’appunto dei Sempio

Ospite di Quarto Grado su Rete 4, Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha spiegato il significato di quel biglietto.

L’appunto "Venditti gip archivia per 20-30 euro" si riferiva, secondo l’avvocata, a delle marche da bollo.

Una nota per ricordare il costo necessario "per ottenere le copie della richiesta d’archiviazione" e i "diritti di copia".

La versione di Taccia è confermata nella stessa trasmissione da Daniela Ferrari, madre di Sempio.

"Noi abbiamo affrontato spese legali. Solo quelle. – afferma la donna – Il biglietto? Non te lo posso spiegare perché non so chi l’ha scritto".

L’appunto è stato trovato a casa dei genitori di Sempio in una perquisizione del 14 maggio e fa parte degli elementi di prova nei confronti di Mario Venditti.

Venditti smentisce di aver ricevuto soldi

Ospite di Quarto Grado è stato anche lo stesso Mario Venditti, attualmente indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari.

Al giornalista Gianluigi Nuzzi, l’ex procuratore ha ribadito: "Non ho mai preso soldi da nessuno".

"Quello che è successo mi offende come uomo e come magistrato": così commenta l’indagine per corruzione di cui è oggetto.

"Nessuno mi potrà restituire l’onore che mi è stato leso. – conclude – Non ho mai preso soldi per mercificare una professione che ho esercitato con grande dignità, mai".

Ipotesi corruzione sul caso Garlasco

Una seconda indagine collaterale si aggiunge a quella sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto 2007.

La Procura di Brescia indaga l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che, nel 2017, archiviò l’indagine sull’attuale unico indagato Andrea Sempio.

Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe ricevuto del denaro per scagionare Sempio e si indaga su possibili scambi di denaro avvenuti al tempo.

Ad avvalorare la tesi dell’accusa anche alcune intercettazioni sulle chiamate di diversi componenti della famiglia Sempio.