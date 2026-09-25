Garlasco e la data X, i tre scenari sulle sorti di Andrea Sempio e Alberto Stasi: si decide il futuro del caso

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La data x che potrebbe segnare una rivoluzione del caso del delitto di Garlasco si avvicina. Il 28 settembre scade il termine concesso alla procura di Pavia per indagare su Andrea Sempio. Sono tre i possibili scenari che potranno configurarsi: archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di ulteriore tempo per indagare da parte degli inquirenti. Attesa anche per la decisione sulla richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, il 28 settembre si avvicina: i tre possibili scenari

Dopo quasi due anni di indagini ci si avvicina a una decisione cruciale. Come riassunto da Le Iene, ecco i tre scenari possibili dopo il 28 settembre:

Archiviazione: scatterà se la procura ritenesse di non avere abbastanza elementi per incriminare Sempio.

Richiesta di altro tempo da parte della procura di Pavia per completare e integrare le consulenze tecniche in atto, per valutare le osservazioni della difesa e/o per esaminare nuovi elementi investigativi.

La procura presenta a un giudice la richiesta di processare Sempio. Questo passaggio potrebbe portare al rinvio a giudizio del 38enne.

Le sorti di Alberto Stasi e Andrea Sempio ‘tecnicamente’ non dipendono l’una dall’altra

Se anche Sempio fosse processato ed eventualmente condannato, ‘tecnicamente’ non scatterebbe in automatico l’assoluzione di Alberto Stasi. In linea teorica potrebbero essere ritenuti entrambi responsabili dello stesso omicidio, anche sostenendo che non lo abbiano commesso insieme.

ANSA

La revisione del processo di Stasi è indipendente dalla sorte di Sempio. Se un tribunale accettasse di rivedere la condanna di Stasi, non sarebbe necessario che Sempio venisse condannato. Alla fine, sempre in linea teorica, potrebbero persino essere assolti entrambi.

Le consulenze depositate e quella mancante

Al momento c’è attesa per il deposito ai pm dell’ultima delle quattro consulenze disposte negli accertamenti integrativi dalla procura di Pavia che ipotizza che sia stato Sempio a uccidere Chiara Poggi.

Al momento, la sola consulenza che manca all’appello è quella psichiatrica, in carico a Roberto Catanesi. Lo psichiatra aveva chiesto un incontro diretto con Sempio. Il 38enne ha rifiutato, come suggerito dai suoi legali.

La consulenza sarà quindi costruita sulle dichiarazioni dell’indagato provenienti da fonti aperte. Sarà cioè basata sull’analisi delle sue interviste, dei suoi diari e dei suoi scritti, e delle intercettazioni dei suoi soliloqui.

Tra le consulenze depositate e già prodotte ai pm, c’è quella chiesta a Carlo Previderè per riesaminare il Dna sulle unghie di Chiara Poggi.

C’è poi quella integrativa sulle misurazioni antropometriche di Sempio, chiesta a Cristina Cattaneo, e la consulenza supplementare sull’impronta a pallini lasciata sul pavimento della villetta il giorno dell’omicidio, affidata a Giampaolo Iuliano e Nicola Caprioli.