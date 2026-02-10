Garlasco e la possibile svolta su due punti chiave, le rivelazioni del perito sull'impronta 33 e sul dispenser

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oscar Ghizzoni, chimico forense incaricato della difesa di Alberto Stasi, ha analizzato l’impronta 33 del delitto di Garlasco e ha firmato una consulenza che è stata depositata alla procura di Pavia. Per i pm quell’impronta potrebbe essere compatibile con il palmo di Andrea Sempio. Ghizzoni ha anche esaminato attentamente le foto del dispenser di sapone, uno degli indizi di colpevolezza valutati dai giudici che hanno condannato in via definitiva Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, il perito della difesa di Stasi: "Informazioni interessanti sull’impronta 33"

Le analisi sull’impronta e sul dispenser sono state effettuate sulla base delle foto, perché i campioni originali non esistono più. Ghizzoni è intervenuto nel programma televisivo Quarta Repubblica, spiegando il lavoro da lui stesso svolto.

"Dagli studi fatti – ha dichiarato il chimico – sono emerse informazioni interessanti che abbiamo presentato alla procura e sono attualmente sotto indagine; è un’impronta che rappresenta materiale biologico che certamente non è solo sudore o componente sebacea".

"Se abbiamo messo in relazione l’impronta con la suola a pallini attribuita all’assassino? Sì, ci sono elementi importanti di confronto e di relazione. Posso confermare che questa è una parte molto interessante in attuale indagine", ha aggiunto il perito.

Il dispenser e le impronte digitali

Nella sentenza di condanna di Stasi, il dispenser di sapone è uno degli indizi di colpevolezza valutati dai giudici, secondo i quali l’assassino di Chiara Poggi si sarebbe lavato accuratamente le mani e avrebbe poi lavato il dispenser stesso e il lavandino. Sul porta sapone c’erano due impronte dell’anulare destro di Stasi e altre tracce non comparabili.

"Sul dispenser – ha spiegato sempre Ghizzoni – ci sono sicuramente altre impronte. La porzione che gli investigatori dell’epoca hanno preso in esame è una porzione molto contenuta del dispenser. In questa porzione abbiamo potuto contare nove impronte digitali".

"La maggior parte non utili perché poco nette o rovinate – ha proseguito il chimico -. Questo vuol dire che se in una piccola parte del dispenser sono stati individuati nove contatti digitali, immagino che se si esaminasse tutto il dispenser le impronte rilevate, anche se non utili al confronto, avrebbero potuto essere molte di più".

E ancora: "Di questi nove contatti, due sono stati ritenuti utili per fare un confronto con le impronte di Stasi. Ma mancano parti importanti. Ad esempio, io in un riquadrino ho rilevato un’altra impronta vicina e sovrapposta ad altre due, le cui caratteristiche si vedono bene e quindi secondo me esaminabile tutt’oggi perché ci sono ancora le foto a disposizione degli inquirenti".

Il dettaglio delle colature di sapone: "Il porta sapone non è stato lavato"

"Sullo stesso riquadrino – ha dichiarato ancora Ghizzoni – sono state rilevate colature di sapone che sono chiaramente indice del fatto che quella superficie doveva ancora essere sporca. Da lì abbiamo capito che questo oggetto non poteva essere stato lavato".

"Se un dispenser viene lavato, non può esserci così tanta densità di informazione. Cioè in un quadratino così piccolo non ci possono essere così tante impronte sovrapposte e colature di sapone. Ecco, questo tenderei a escluderlo in modo categorico", ha concluso il perito.