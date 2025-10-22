Garlasco e la svolta sullo scontrino di Andrea Sempio, testimone smonta l'alibi e rivela tutto agli inquirenti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Potrebbe esserci una nuova svolta nelle indagini che vedono indagato Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Un testimone ascoltato dagli inquirenti pavesi avrebbe smontato l’alibi relativo allo scontrino di Sempio, quello tramite cui l’uomo aveva provato a dimostrare di non essere sul luogo del delitto il 13 agosto 2007, giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco e lo scontrino di Andrea Sempio, il testimone smonta l’alibi

“La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata”. Lo avrebbe dichiarato un testimone agli investigatori, come riferito dal Corriere della Sera.

La persona che ha parlato con gli investigatori che stanno lavorando sul nuovo filone di inchiesta per fare ulteriore luce sul delitto di Garlasco potrebbe essere in grado di sgretolare quanto sostenuto fino ad ora da Andrea Sempio sul famoso scontrino.

ANSA Casa di Andrea Sempio

Gli inquirenti sono riusciti a risalire a una persona “informata sui fatti” e l’hanno interrogata. Nutrono la convinzione che la testimonianza resa metterà ulteriormente nei guai Sempio sulla vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007.

Il ticket di cui si parla è quello fornito un anno dopo il delitto, vale a dire il 4 ottobre 2008, ai carabinieri di Vigevano. Sempio, allora, fu interrogato per la seconda volta e si difese mostrando agli inquirenti lo scontrino ‘incriminato’ di piazza Sant’Ambrogio e pagato alle ore 10.18. Così cercò di dimostrare che nulla aveva a che fare con l’uccisione di Chiara Poggi.

L’elemento dello scontrino, nella prima indagine di Pavia su Sempio del 2017 (indagine che ora è al centro di un’inchiesta della procura di Brescia che vede l’ex aggiunto Mario Venditti indagato per corruzione), era stato uno dei punti chiave dell’archiviazione decisa dal gip Fabio Lambertucci.

Le parole di Andrea Sempio sul ticket

“Quello scontrino è stato ritrovato da mio padre o mia madre sulla macchina qualche giorno dopo il fatto, quando io ero già stato sentito. Mia madre ha detto “per sicurezza teniamolo”, quindi i miei genitori hanno deciso di conservarlo”. Queste le parole che Sempio rese il 10 febbraio 2017 a colloquio con il pm Venditti e con la pm Giulia Pezzino.

“La seconda volta che sono stato sentito – aveva dichiarato Sempio – non avevo con me lo scontrino, ma ho solo riferito ai carabinieri che lo avevo, quindi sono stati loro a dirmi di andare a prenderlo. Mi sono quindi recato insieme a mio padre a casa dove l’ho preso e l’ho portato in caserma”.

Lo scontrino di Vigevano: da alibi di ferro a elemento sospetto

Il ticket di piazza Sant’Ambrogio nel 2017 fu considerato un alibi di ferro di Sempio. Chi indaga oggi sul caso la pensa in maniera totalmente opposta. Significa che ritiene quello scontrino un elemento sospetto.

Nella nuova inchiesta dei pm di Pavia diretti da Fabio Napoleone, la modalità in cui è stato trovato il ticket e il modo tramite cui Sempio ne ha parlato nel 2017 sono considerati anomali.

Da segnalare inoltre che, lo scorso aprile, la madre di Sempio si è sentita male mentre veniva ascoltata nella caserma del Nucleo investigativo di Milano. La donna ha accusato un malore proprio mentre stava parlando della vicenda dello scontrino.

Le dichiarazioni di Massimo Lovati: “Scontrino? Non coincidono gli orari”

Ulteriore benzina sul fuoco l’ha messa nei giorni scorsi Massimo Lovati, l’ex legale di Sempio. In riferimento allo scontrino, l’avvocato ha affermato che gli orari non coincidono. Ha aggiunto che “è ultroneo parlare di alibi quando non ci sono indizi”. Ultroneo, nel linguaggio giuridico, significa “eccedente” o “superfluo”.

“È come se io, che non c’entro niente, dicessi che quella mattina ero dal fruttivendolo. Cosa c’entra?”, si è chiesto Lovati.