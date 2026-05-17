Garlasco e le dure lettere della madre di Sempio a Stasi, "Ci avete rovinati": l'attacco di Daniela Ferrari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, scrisse due lettere ad Alberto Stasi in carcere, quando quest’ultimo era già stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La prima nel 2018 e la seconda nel 2019, mesi dopo la prima inchiesta, archiviata, sul figlio. “Ci avete rovinati”, scrive in una delle due missive, parlando dei debiti accumulati per pagare gli avvocati. Mentre nell’altra attacca duramente Stasi: “Non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina”.

Garlasco, le lettere della madre di Sempio a Stasi

Agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sono anche due lettere scritte diverse anni fa dalla madre di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi.

Due lettere scritte a mano da Daniela Ferrari e indirizzate in carcere ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio.

ANSA

La prima è datata 16 dicembre 2018, la seconda 31 gennaio 2019. Le due missive sono state mostrate per la prima volta dal Tg1 e durante la trasmissione Ore 14 Sera su Rai 2.

Daniela Ferrari: “Ci avete rovinati”

Nella prima lettera la madre di Sempio scrive di aver lavorato come vigilante penitenziaria nel carcere di Voghera, dove in molte celle c’erano cartelli con la scritta “con i soldi e l’amicizia lo metti in c… alla giustizia”.

E aggiunge: “Quanto è vero. La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati“.

Daniela Ferrari scrive la lettera mesi dopo la prima inchiesta sul figlio, condotta tra 2016 e 2017 e poi archiviata, avviata in seguito a una perizia della difesa di Stasi che ipotizzava la presenza del Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi.

L’attacco della madre di Sempio ad Alberto Stasi

Ancora più duro il contenuto della seconda lettera, inviata poco più di un mese dopo la prima. Ferrari scrive di non aver ricevuto risposta e che questo, a suo dire, confermerebbe la correttezza della condanna a Stasi.

“Ti ho scritto una lettera più di un mese fa alla quale come supponevo non ho avuto risposta però mi ha confermato che la giustizia italiana con te non ha sbagliato“, scrive la madre di Sempio.

“Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina”.

“Auguro solo a te e a tutti quelli che hanno fatto male alla mia famiglia e a mio figlio Andrea – aggiunge – che Dio o il destino o la vita (chiamalo come vuoi) vi riservi né più né meno di ciò che vi siete meritati”.

Ferrari contro la madre di Stasi

Nella seconda lettera Ferrari se la prende anche con la madre di Stasi, Elisabetta Ligabò, per alcune dichiarazioni in tv in difesa del figlio.

“Un consiglio per tua madre – scrive – signora? se quando guarda negli occhi suo figlio vede un innocente (come ha dichiarato in tele alle Iene) le consiglio una bella visita oculistica, ne ha bisogno, ma da un oculista bravo”.

E ancora: “Se non ha i 120 euro per la visita glieli offro io. Ci siamo mangiati migliaia e migliaia di euro a causa delle vostre indagini difensive e da innocenti. 120 euro non mi cambieranno la vita”.

“E se per caso ti venisse in mente di strumentalizzare queste due lettere per fare ancora qualcosa, sappi che le ho fotocopiate e sono state visionate da un avvocato. Addio”.

Intanto i legali di Sempio sono al lavoro per preparare la strategia difensiva contro le accuse mosse dalla procura di Pavia.