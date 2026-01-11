Garlasco e nuove analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi, "Trovati i riscontri che stavamo cercando"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gli accertamenti sugli oggetti indossati da Chiara Poggi potrebbero fornire nuovi elementi nell’indagine su Garlasco. A dirlo sono i consulenti della giovane uccisa il 13 agosto 2007. A differenza di quanto accaduto in passato, questa volta tutte le tracce presenti sugli oggetti sono state analizzate a fondo. I risultati potrebbero essere resi noti in caso di revisione del processo a carico di Alberto Stasi, ipotesi che sembra diventare concreta.

Garlasco, gli oggetti indossati da Chiara Poggi

Una collanina con un ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti, un orologio, una cavigliera e un paio di orecchini. Questi gli oggetti indossati da Chiara Poggi e che sono stati analizzati nuovamente nell’ambito degli accertamenti scientifici sul delitto di Garlasco.

I risultati non sono stati ancora resi pubblici, ma i consulenti della famiglia Poggi hanno spiegato che potrebbero essere utili nel caso in cui i giudici decidano di riaprire il processo a carico di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, all’epoca sua fidanzata. Alla luce degli elementi che stanno emergendo, la revisione del processo sembra essere vicina.

ANSA

Le analisi parziali sui gioielli indossati da Chiara Poggi

Nel 2007 questi stessi oggetti, indossati da Chiara Poggi la mattina del delitto, mentre si trovava nella sua casa di via Pascoli a Garlasco, erano stati sottoposti ad analisi dal Ris. Ma nonostante la presenza di tracce potenzialmente utili, non tutti erano stati analizzati in modo approfondito.

Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, ha fatto sapere che gli accertamenti sono stati chiusi e che “hanno fornito i riscontri che stavamo cercando”. Riscontri che potrebbero diventare pubblici nel caso di istanza di revisione del processo a carico di Alberto Stasi.

Come ha spiegato il consulente, lo scopo di questi accertamenti era quello di valutare la coincidenza con quanto emerso nei precedenti processi. Spetterà ora ai giudici valutare la rilevanza di quanto emerso dagli accertamenti tecnici sui gioielli indossati dalla vittima.

Gli altri accertamenti tecnici in corso su Garlasco

Collanina, braccialetti, orologio, cavigliera e orecchini erano stati riconsegnati alla famiglia Poggi nel 2010. Da allora gli oggetti erano stati conservati in condizioni integre ma, nonostante le richieste della famiglia, come ricordato dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni non erano stati mai analizzati a fondo.

Nel frattempo, il lavoro dei consulenti si sta concentrando anche sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, con l’obiettivo di ricostruire con esattezza cosa sia successo nella mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto di Garlasco.

In particolare, sul pc di Chiara sono conservate le chat tra i due fidanzati che offrono uno spaccato del rapporto. Per esempio, dagli scambi era emersa la gelosia di Chiara per le frequentazioni di Alberto durante il periodo passato da quest’ultimo a Londra.