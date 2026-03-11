Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’11 marzo 2025 diventava di dominio pubblico la notizia sulla nuova inchiesta aperta sul delitto di Garlasco. Per la seconda volta sul registro degli indagati compariva il nome di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi e già indagato e prosciolto nel 2017. Oggi, un anno dopo, l’indagine potrebbe trovarsi alle battute finali: nel corso dell’estate la Procura di Pavia potrebbe decidere di rinviare Sempio a giudizio.

Andrea Sempio verso il processo?

Esattamente un anno fa veniva data alla stampa la notizia dell’apertura di una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. All’11 marzo 2026 quello di Andrea Sempio è il nome più dibattuto nei talk e nei programmi di approfondimento, con l’intera rosa di protagonisti che sono gli attori delle parti coinvolte.

Particolarmente presenti negli studi televisivi sono i suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ma anche l’ex difensore Massimo Lovati e i legali che difendono Alberto Stasi, ovvero Antonio De Rensis e Giada Boccellari, insieme ai periti delle rispettive parti.

Ora, scrive il Corriere della sera, la Procura di Pavia entro due o tre mesi potrebbe richiedere per Andrea Sempio il rinvio a giudizio. Nel frattempo Sempio ha ribadito più volte, anche sul piccolo schermo, la sua estraneità rispetto all’omicidio di Chiara Poggi, ma anche a tutte le ipotesi sul suo conto che in un anno di carte, perizie e tanta tempesta mediatica sono state fatte a suo carico.

Ad esempio, ha negato di aver visionato contenuti sul pc di Chiara al di là dei giochi che condivideva con l’amico Marco, e soprattutto ha negato ogni interesse nei confronti della vittima.

I possibili nuovi scenari sul delitto di Garlasco

Stante il fatto che del contenuto della consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo si hanno soltanto indiscrezioni, proprio per questo da settimane si naviga nelle ipotesi su un possibile ribaltamento della narrazione sull’omicidio di Chiara Poggi.

Ad esempio, vengono messi in dubbio gli orari finora stabiliti sul delitto, ma anche e soprattutto la posizione di Alberto Stasi. In questo reame di ipotesi non si esclude, quindi, che alla conclusione delle indagini possa aprirsi la possibilità della presenza di un altro (o altri) killer sulla scena del delitto. Ancora, non si esclude un risultato che dimostri che tutto ciò che è stato fatto fino alla condanna di Stasi sia stato un clamoroso errore, una possibilità che ha diviso il Paese tra innocentisti e colpevolisti.

L’omicidio di Chiara Poggi

Per rispondere a queste domande gli inquirenti della nuova inchiesta – ovvero il procuratore Fabio Napoleone, l’aggiunto Stefano Civardi e le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano – con le indagini condotte dai carabinieri di Milano, stanno cercando di riavvolgere il nastro a quella mattina del 13 agosto 2007.

Chiara Poggi, 26 anni, fu uccisa mentre si trovava sola in casa in via Pascoli 8, brutalmente massacrata e il suo corpo lasciato andare lungo le scale del disimpegno che conduceva alla tavernetta dell’abitazione. L’arma del delitto non è mai stata trovata. A dare l’allarme fu il fidanzato Alberto Stasi, che alle 13:50 telefonò al 118. Le indagini si concentrarono su di lui, che dopo due assoluzioni fu condannato nel processo d’Appello bis (2014) e con sentenza della Cassazione nel 2015 a 16 anni di reclusione.