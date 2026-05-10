Garlasco, ex capitano Cassese indagato per "false informazioni al pm": aveva ascoltato amici di Marco Poggi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, che nel 2007 guidava la compagnia di Vigevano e che coordinò parte delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è indagato per false informazioni al pm nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Cassese ascoltò gli amici di Marco Poggi, fra cui Andrea Sempio.

Garlasco, focus sugli interrogatori

Secondo i pm, quei verbali si sovrappongono negli orari pur essendo svolti dagli stessi due carabinieri. E inoltre non riportano episodi rilevanti come il malore di Sempio durante l’audizione.

La notizia dell’indagine su Cassese è stata pubblicata dal Corriere della Sera. “Il pm – si legge nell’atto citato dal quotidiano – mostra il verbale di Sempio e di Biasibetti svolti nello stesso giorno negli stessi locali in parziale sovrapposizione di orari, in quanto Sempio è stato sentito dalle 10:30 alle 14:40 e Biasibetti dalle 11:25 alle 12:10, sempre dalle stesse persone”.

ANSA

Cassese ipotizza una spiegazione: “Non escludo, anche se non ne ho un ricordo, che il verbale di Sempio sia stato interrotto, benché non se ne dia atto per attendere lo scontrino”.

I pm, poi, danno “lettura dell’ulteriore verbale di Capra Mattia redatto il 4.10.2008 dalle ore 13:25 alle ore 14:20 dagli stessi verbalizzanti, in coincidenza temporale con il verbale di Andrea Sempio”.

La risposta di Cassese: “Posso solo supporre che sia mancante la sospensione del verbale e abbiamo svolto altra istruttoria mentre il verbale di Sempio era sospeso, anche se non ne abbiamo dato atto”.

Il malore di Andrea Sempio

Il quotidiano riporta poi lo scambio sul malore di Sempio fra Cassese e il procuratore aggiunto Stefano Civardi dello scorso 27 giugno in merito al delitto di Garlasco. L’ex carabiniere venne sentito sul verbale reso da Andrea Sempio il 4 ottobre 2008, quello legato allo scontrino del parcheggio considerato dalla difesa come elemento a sostegno dell’alibi.

Domanda: “Le è capitato che qualche persona si sia sentita male durante l’escussione?”.

Risposta: “Non lo posso escludere, ma non lo ricordo”.

Poco dopo, il magistrato, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe esibito gli atti di una chiamata al 118: Andrea Sempio, allora ventenne, ebbe un mancamento e fu chiamata un’ambulanza.

Ipotesi false informazioni al pubblico ministero

Secondo la ricostruzione di Repubblica, è in quel momento che l’aggiunto ha letto all’ex carabiniere l’articolo 371 bis del codice penale: quello che punisce chiunque renda false informazioni al pubblico ministero.

L’indagine su Gennaro Cassese, che viene confermata da La Stampa, va considerata una contestazione provvisoria e non un accertamento.