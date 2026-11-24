Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ex carabiniere Roberto Pennini il 13 agosto 2007, giorno in cui è stato compiuto il delitto di Garlasco, è stato tra i primi a entrare e scattare le foto nella villetta di via Pascoli. L’ex brigadiere, ai microfoni del Tg1, ha ricordato l’atteggiamento avuto da Alberto Stasi quella mattina e ha descritto la scena del crimine che si è trovato di fronte.

Garlasco, parla l’ex carabiniere che fotografò la casa dei Poggi nel 2007 dopo l’omicidio

“Quel giorno ero in campagna col cane e stavo correndo quando sono stato contattato verso le 14, o da Marchetto o dall’altro un mio collega, per raggiungere via Pascoli, dove avevano rinvenuto il cadavere di una ragazza”, ha dichiarato Pennini. Quella giovane era Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi.

L’ex brigadiere ha poi descritto la scena che si è trovato di fronte una volta aperta la porta dell’abitazione dei Poggi: “Un lago di sangue e la ragazza in fondo alle scale. Lungo tutte le scale c’erano grosse gore ematiche di sangue che era comunque liquido”.

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“L’impronta 33 – ha aggiunto – non era rilevabile a occhio nudo. Non c’erano sedi ribaltate, non c’era nulla. Secondo me è stata aggredita subito all’ingresso e non ha quasi avuto il tempo di reagire”.

Pennini: “Stasi era tranquillo dopo la morte di Chiara Poggi”

Spazio poi al ricordo del comportamento avuto da Stasi: “Teneva le braccia conserte e si sfregava in modo un po’ nervoso. Però non ha dato segni di disperazione, di pianto. Era tranquillo. Parlava e spiegava le cose”.

“In quell’inchiesta sono stati fatti degli errori? C’è una procura che sta indagando. Almeno una volta per tutte la vicenda sarà chiarita”, ha concluso Pennini.

Stasi a Gaia Tortora: “Ho la coscienza pulita”

“Ho la coscienza pulita”, ha detto nelle scorse ore Alberto Stasi in un breve incontro con la giornalista Gaia Tortora. “In carcere solo la calma mi ha salvato”, ha aggiunto.

Gaia Tortora ha raccontato la conversazione avuta con Stasi lungo le colonne di QN. “Io ho visto un uomo che davanti al dolore non urla: si organizza per sopravvivere. È un modo di essere, non è una prova di niente”, ha commentato la giornalista.