Garlasco, ex collega di Sempio lo difende dopo la relazione del Racis: "Persona dolcissima e rispettosa"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nell’inchiesta contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, un ruolo fondamentale lo gioca il profilo del 38enne. Secondo la relazione del Racis, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, gli scritti di Sempio farebbero emergere una personalità contro le donne e ossessionata dalla pornografia e dalla violenza. Nelle carte dell’inchiesta si legge inoltre che avrebbe frugato all’interno dei canali WhatsApp delle colleghe per cercare foto intime. La trasmissione “Dritto e Rovescio” ha contattato una donna che ha lavorato con lui e che ha descritto Sempio in modo totalmente diverso rispetto al ritratto trapelato negli atti investigativi.

Garlasco, parla un’ex collega di Andrea Sempio dopo la relazione del Racis

Un inviato di “Dritto e Rovescio” ha telefonato a un’ex collega di Sempio, chiedendole un parere su quanto sostenuto dagli inquirenti in merito al fatto che l’indagato avrebbe frugato nei suoi canali social per cercare foto intime.

“Credo che non sia vero – ha replicato la donna – ma in caso in cui lo fosse non vedo la faccenda come viene descritta. Nel senso che noi avevamo WhatsApp web sul computer e a volte lasciavamo la conversazione aperta per farci due risate. Ma non credo che lui lo abbia fatto con un intento di rubare chissà cosa”.

IPA

L’ex collega ha poi descritto Sempio come “un bravo ragazzo“.

L’ex collega: “L’uccisione di Chiara Poggi? Sempio mi ha detto che non c’entra nulla”

Ha inoltre raccontato che in qualche occasione lo ha ospitato a casa: “Lui è venuto a mangiare a casa mia, con i miei figli. Se io avessi avuto anche un minimo dubbio su Andrea, sicuramente non gli avrei aperto le porte di casa mia”.

Quando le è stato domandato se Sempio abbia mai affrontato con lei il tema relativo al delitto di Garlasco, è arrivata la seguente risposta: “Ne avevamo parlato e mi ha detto: “Sono stato messo in mezzo a questa cosa, ma io non c’entro assolutamente nulla””.

“Mi ha anche detto che era molto amico del fratello di Chiara e che lo è ancora oggi”, ha aggiunto l’ex collega, facendo riferimento all’amicizia tra Sempio e Marco Poggi.

Sempio descritto come un uomo “dolcissimo e rispettoso”

“Se rivedo in Andrea la descrizione di un uomo ossessionato dal sesso e contro le donne? Lui è veramente una persona dolcissima, bravissima e rispettosa”, ha sottolineato la donna.

“Non ha mai messo una mano fuori posto quando ti salutava o ti abbracciava. Non è la persona che stanno descrivendo”, ha concluso.