Garlasco, ex generale dei Ris Lago sorprende sul caso dna nei pedali: "Non avrei comunicato i negativi"

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Gianpietro Lago difende il lavoro dei Ris nelle analisi sul Dna attribuito a Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Intervenuto nella puntata di Quarto Grado, l’ex comandante del reparto di Parma spiega che, alle condizioni da lui ipotizzate, non avrebbe trasmesso gli esiti negativi. Conferma inoltre la scelta, compiuta durante il suo incarico, di non consegnare i dati grezzi alla difesa.

Gli esiti negativi e le analisi sui pedali

Lago premette di non conoscere quei dati nel dettaglio e propone una valutazione sul metodo delle analisi. Nei laboratori di genetica forense, spiega, si effettuano diversi tentativi modificando i parametri per ottenere un risultato più leggibile. Secondo il generale, quindi, un esito negativo ottenuto con un’analisi diversa non annulla automaticamente quello positivo precedente.

Il ragionamento riguarda i test sui pedali della bici di Stasi. Lago distingue questi tentativi dalla ripetizione dello stesso esame nelle medesime condizioni. In quest’ultimo caso, osserva, sarebbe scorretto accettare un solo risultato positivo su tre prove identiche. Cambiare la quantità di materiale analizzato, invece, significherebbe eseguire un’altra analisi sullo stesso reperto.

Alla domanda se avrebbe comunicato gli esiti negativi risponde: "Credo proprio di no". Precisa però che la sua valutazione vale "se le cose sono andate come questa mia ricostruzione". In quel caso, aggiunge, "a mio avviso non ci sarebbero stati motivi per trasmetterlo".

I dati grezzi negati alla difesa di Stasi

Durante l’intervista si torna anche sulla richiesta dei dati grezzi avanzata dalla difesa di Alberto Stasi quando Lago guidava il Ris. L’ex comandante conferma che rifarebbe la scelta di non consegnarli: "Ho applicato le norme in maniera rigorosa, con linearità e trasparenza".

Rivendica di essersi assunto la responsabilità della decisione attraverso lettere firmate e sostiene che chiunque l’avesse ritenuta contraria alle regole avrebbe potuto contestare o impugnare quegli atti. Aggiunge che non gli risulta sia accaduto. Sul motivo del rifiuto, la risposta è: "Perché non potevo".

L’ipotesi dello scambio di provette e la difesa dei colleghi

Lago affronta anche l’ipotesi di uno scambio tra le provette del cucchiaino e quelle dei pedali. Ammette che un errore sia sempre possibile, ma ritiene di poterlo escludere in questo caso per la conoscenza delle procedure e dello scrupolo delle persone che lavorano nel reparto.

È proprio il rapporto con i colleghi, spiega, ad averlo convinto a parlare dopo settimane di silenzio. Ricorda di aver comandato il Ris per 15 anni e respinge i sospetti sulla loro lealtà. Per Lago gli eventuali errori vanno riconosciuti e comportano responsabilità, mentre le accuse di malafede mettono in discussione l’onestà delle persone con cui ha lavorato.