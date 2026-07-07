Garlasco, ex generale Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni ai pm per i troppi "non ricordo"

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La Procura di Pavia indaga l’ex comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese per false dichiarazioni al pm. Al centro il verbale del 2008 su Andrea Sempio relativo alle indagini sul caso Garlasco: lo scontrino-alibi, il malore mai messo nero su bianco e la sovrapposizione di orari con altri testimoni. Il carabiniere ha risposto “non ricordo” a ogni domanda del procuratore Civardi.

Garlasco, indagato Gennaro Cassese

L’ipotesi di reato è di false dichiarazioni al pubblico ministero. L’ex carabiniere Gennaro Cassese, che 19 anni fa, all’epoca del delitto di Garlasco, comandava la Compagnia dei carabinieri di Vigevano ed era tra i responsabili delle prime indagini condotte sul caso, è ufficialmente indagato.

Un anno fa Cassese era stato sentito come testimone all’interno del fascicolo della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio, storico amico di Marco Poggi, accusato di aver ucciso Chiara dopo un rifiuto a un approccio sessuale.

Il verbale

Al centro dell’attenzione dei magistrati c’è il verbale del 4 ottobre 2008, redatto due mesi dopo l’omicidio, quando Sempio consegnò ai carabinieri il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato come una sorta di alibi non richiesto per dimostrare che il giorno del delitto, il 13 agosto 2007, si trovasse fuori Garlasco per acquistare un libro.

Secondo il procuratore aggiunto Stefano Civardi, che lo ha interrogato, Cassese si sarebbe mostrato reticente, rispondendo “non ricordo” a diverse domande cruciali.

I magistrati hanno accertato che durante quell’interrogatorio Sempio si sentì male, al punto da rischiare di perdere i sensi: fu chiamato il 118 e ne esistono i registri, ma nel verbale non ne resta traccia.

I troppi “non ricordo”

Alla domanda sul motivo di questa mancanza, Cassese ha risposto “Non ricordo”. Interrogato su come Sempio fosse entrato in possesso dello scontrino, se recuperato a casa durante l’interrogatorio o portato già con sé come scritto a verbale, punto che secondo Civardi è “un elemento rilevante”, la risposta è stata identica: “Non ricordo”.

Stessa reticenza anche di fronte alla sovrapposizione degli orari con cui, lo stesso giorno, vennero sentiti gli altri amici del gruppo, Freddi, Capra e Biasibetti. Alla domanda diretta se soffrisse di problemi di memoria, l’ex ufficiale ha risposto “no”.

Di fronte all’ennesima ipotesi fornita, invece che a un ricordo concreto, il magistrato ha fatto notare che un testimone deve riferire fatti e non ipotesi, interrompendo il verbale e contestando formalmente il reato.

L’avvocato Walter Biscotti, appena nominato difensore dell’ex comandante, ha respinto l’accusa: “Non credo che esistano i presupposti di legge per la contestazione di questo reato”.