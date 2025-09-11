Garlasco, ex giudice Matone contro la condanna ad Alberto Stasi: il punto sull'alibi e l'orario della morte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mentre vanno avanti le nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, l’ex giudice Simonetta Matone, oggi parlamentare della Lega, avanza dubbi sulla condanna di Alberto Stasi. Secondo l’ex magistrato nella sentenza di condanna ci sono diversi punti discutibili, a partire da uno degli elementi chiave del caso: l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi e l’alibi dell’allora fidanzato.

Ex giudice Matone contro la condanna ad Alberto Stasi

Intervistata dal settimanale Giallo, l’ex giudice Simonetta Matone (dal 2022 deputata eletta con la Lega) parla del delitto di Garlasco, delle nuove indagini e del processo che si concluse con la condanna di Alberto Stasi.

Prima di entrare in politica, Matone ha avuto una lunga carriera in magistratura, è stata giudice, magistrato di sorveglianza e sostituto procuratore.

ANSA Simonetta Matone, parlamentare ed ex magistrato

Alberto Stasi è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, ma secondo Matone non avrebbe dovuto essere condannato, perché il “dubbio c’è e rimane”.

“In dubbio pro reo“, spiega, “se c’è un dubbio bisogna assolvere, anche quando sono certa che sia stato lui. Senza la prova provata si assolve”.

Processo Stasi, cosa non torna secondo la leghista

L’ex giudice Matone da tempo avanza dubbi su diversi aspetti della condanna di Alberto Stasi.

Nella sentenza si parla di omicidio d’impeto, ma “dalla casa sembra non siano spariti oggetti volti a offendere”.

Altro elemento debole secondo Matone è la perizia tecnica sulla camminata di Stasi: “È chiaramente fallace se si considera che ben due carabinieri dimostrarono di non essersi sporcati le scarpe, pur avendo camminato senza calzari sulla scena”.

“Purtroppo – dice – accade troppo spesso che i colleghi lavorino per trovare elementi sfavorevoli all’indagato”.

Garlasco, il punto sull’alibi e l’orario dell’omicidio

Una delle osservazioni critiche dell’ex magistrato riguarda uno degli elementi chiave del processo: l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi e la mancanza dell’alibi di Alberto Stasi.

Normalmente prima si stabilisce l’ora della morte della vittima e poi si lavora agli alibi delle persone sospettate.

Nel processo sul delitto di Garlasco, “a differenza della maggior parte dei casi, i giudici hanno fatto un ragionamento inverso“, dice Matone.

“L’ora della morte prima era una, poi, in base alla finestra temporale di 23 minuti in cui Stasi teoricamente non aveva più l’alibi, l’orario è stato spostato”.

Le indagini su Andrea Sempio

Sulle nuove indagini avviate sul delitto di Garlasco, Matone si limita a dire che “se una Procura seria, avveduta e cauta come questa si avventura su una vicenda di questo genere, ha elementi che noi non conosciamo e che saranno risolutivi del caso”.